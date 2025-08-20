На помощь витебским аграриям прибыли 32 комбайна из трёх областей Беларуси

На поля Витебской области 20 августа прибыло мощное подкрепление. В северный регион, где из-за сложных погодных условий уборочная кампания проходит в немного напряженном режиме, были направлены 32 современных зерноуборочных комбайна из Минской, Гродненской и Могилевской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регионы-соседи, где многие хозяйства на финишной прямой, а некоторые и вовсе успешно завершили жатву, не остались в стороне и поделились самым ценным – техникой и лучшими механизаторами. Так, мощные комбайны прибыли на подмогу в хозяйства Витебского, Шарковщинского, Браславского, Лепельского и Глубокского районов.

Каждая машина прошла тщательную подготовку, а за штурвалами опытные специалисты, готовые применить свои навыки для достижения общей цели – успешного сбора урожая. И несмотря на то, что встретил северный регион технику проливным дождем, специалисты не отчаиваются: как только погода наладится, они сразу же включатся в работу.