На помощь витебским аграриям прибыли 32 комбайна из трёх областей Беларуси
На поля Витебской области 20 августа прибыло мощное подкрепление. В северный регион, где из-за сложных погодных условий уборочная кампания проходит в немного напряженном режиме, были направлены 32 современных зерноуборочных комбайна из Минской, Гродненской и Могилевской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Регионы-соседи, где многие хозяйства на финишной прямой, а некоторые и вовсе успешно завершили жатву, не остались в стороне и поделились самым ценным – техникой и лучшими механизаторами. Так, мощные комбайны прибыли на подмогу в хозяйства Витебского, Шарковщинского, Браславского, Лепельского и Глубокского районов.
Каждая машина прошла тщательную подготовку, а за штурвалами опытные специалисты, готовые применить свои навыки для достижения общей цели – успешного сбора урожая. И несмотря на то, что встретил северный регион технику проливным дождем, специалисты не отчаиваются: как только погода наладится, они сразу же включатся в работу.
Дмитрий Иванов, механизатор сельхозпредприятия «Заднепровский межрайагросервис»:
Не знаю, на сколько дней, но пока до последнего зернышка будем здесь. Хлеб всему голова. Будем стараться помочь в ближайшие сроки убрать. Больше 10 лет работаю. Люблю эту работу. Зарплата достойная.
Дмитрий Шушкевич, ведущий агроном сельхозпредприятия «Рудаково»:
Из-за плохих погодных условий сроки уборки озимых зерновых сместились. Хотелось бы убрать в кратчайшие сроки, но не получается. Из-за этого из Могилевской области коллеги приехали на помощь. Пять зерновых комбайнов и один МАЗ. За что мы очень сильно благодарны Могилевской области за помощь.
За счет помощи соседних регионов, парк витебских хлеборобов, который насчитывает порядка тысячи комбайнов, заметно усилится. На данный момент в области уже убрано 675 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Аграрии надеются, что совместными усилиями они быстро и без потерь завершат агросезон.