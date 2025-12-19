Путин отметил выступление Лукашенко на ВНС

В прямом эфире за выступлением Александра Лукашенко на VII Всебелорусском народном собрании следил Президент России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В прямом эфире за выступлением Александра Лукашенко на VII Всебелорусском народном собрании следил Президент России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии. «Это было очень эмоциональное, яркое и содержательное выступление», – отметил глава российского государства. Он также выразил благодарность Александру Лукашенко за оценку текущего состояния российско-белорусских отношений.