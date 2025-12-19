Путин отметил выступление Лукашенко на ВНС

Это будущее гражданской авиации! Председатель Барановичского горисполкома рассказал о проекте «Освей»

«На сегодняшний день уже сдан в эксплуатацию один из производственных корпусов, ведется строительство второго корпуса, и в 2026 году мы начнем строительство основного корпуса, где будет производиться сборка».