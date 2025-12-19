Прямой эфир

Путин отметил выступление Лукашенко на ВНС

19 декабря 2025 14:16
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В прямом эфире за выступлением Александра Лукашенко на VII Всебелорусском народном собрании следил Президент России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин отметил выступление Лукашенко на ВНС-2

Об этом Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии. «Это было очень эмоциональное, яркое и содержательное выступление», – отметил глава российского государства. Он также выразил благодарность Александру Лукашенко за оценку текущего состояния российско-белорусских отношений.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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