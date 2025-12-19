Благотворительный проект «Наши дети» поднял настроение юным пациентам в РНПЦ детской онкологии

Благотворительный марафон «Наши дети» продолжается в Беларуси. Особая атмосфера царила сегодня, 19 декабря, в РНПЦ детской онкологии. Сюда пришли гости, чтобы поздравить юных пациентов, оказать им поддержку и подарить веру в новогоднее чудо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители организации «Белая Русь» совместно с руководством администрации Заводского района Минска и комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды организовали для детей настоящий праздник. В подарок привезли наборы для творчества, медицинское оборудование и предметы личной гигиены.

Анна Гуль: Мы вчера как бы приехали, тоже тут вручение подарков, праздники, все время аниматоры что-то с ними занимаются, играют. Смотришь, и он счастлив.

Светлана Шаповалова: Внимание, ну всегда приятно в любой ситуации, когда более сложные времена в жизни у каждого бывают. И особенно деткам всегда вот такие подарки, они весьма кстати.

Светлана Леоненко, председатель Заводской районной организации РОО «Белая Русь»:

Сегодня мы приехали, чтобы подарить детям радость, оказать помощь медицинским работникам. На территории Заводского района находится очень много детских учреждений, которые нуждаются в нашей заботе и внимании. И мы уже побывали в 18-й речевой школе, в школе-интернат №10. Планируем посетить социальный приют, который находится в Заводском районе. Никто не останется без внимания.

Благотворительная марафон«Наши дети» более 30 лет дарит радость юному поколению белорусов, и в этом году его центральным событием по традиции станет праздник во Дворце Республики. На главную елку приедут дети со всей Беларуси.