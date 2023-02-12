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Как защитить деревья от морозобоин и солнечных ожогов зимой? Советы опытных садоводов

12 февраля 2023 07:10
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С конца января до конца марта садовые деревья могут пострадать от морозобоин и солнечных ожогов. В это время разница между дневными и ночными температурами и тепловой перепад на солнечной и теневой сторонах дерева может достигать 10-20 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Как защитить деревья от морозобоин и солнечных ожогов зимой? Советы опытных садоводов-1

От этого появляются глубокие продольные трещины. Сначала страдают только поверхностные ткани, а потом участок повреждения расширяется и распространяется вглубь. Позже кора начинает шелушиться, трескаться и отставать. При обширных и кольцевых повреждениях возможна гибель растения: в этих местах могут поселиться грибы – возбудители черного рака.  

Как защитить деревья от морозобоин и солнечных ожогов зимой? Советы опытных садоводов-4

От солнечных ожогов сильнее страдают молодые саженцы и те, которые получали излишне много питания и мало воды. Чтобы предохранить стволы и ветви плодовых деревьев от солнечных ожогов, в дни февральских оттепелей можно возобновить побелку на деревьях. 

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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