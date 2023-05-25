Цуран: «Хотелось бы пожелать нашим выпускникам терпения и немного везения». Последний звонок звучит в Беларуси

Новости Беларуси. Последний звонок звучит 25 мая в белорусских школах. В 2023 году все мероприятия приурочены к Году мира и созидания. Торжественные линейки начались с исполнения государственного гимна и поднятия флага Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трогательный момент для выпускников, их родителей и, конечно, педагогов. Впереди выпускные экзамены, первый самостоятельный выбор, который делают 11-классники, но сегодня настроение праздника, напутствие от родителей, учителей и приглашенных. А также звон колокольчика как символ расставания со школьной порой и прощальный вальс.

Софья Никитенко, выпускница Средней школы № 19 имени Янки Купалы Минска: Мне больше давались какие-то точные науки типа физики, математики. Впереди еще ЦТ, я буду сдавать ЦТ по физике, а дальше – в какие-то технические вузы.

Владимир Маляревич, выпускник Средней школы № 19 имени Янки Купалы Минска: После линейки немного такая взбудораженность, еще, наверное, не понимал и не осознаю, что наступил конец школы, 11 лет отучились, получили много знаний, эмоций. Я в школе активист, участвую и в олимпиадах по физике, математике, английскому. Также победитель городской олимпиады по астрономии.

Ольга Можайцева, учитель Средней школы № 19 имени Янки Купалы Минска: Классный руководитель – это огромная ответственность за детей. Воспринимаешь этих ребят действительно как своих родных. И сегодня я вместе с многочисленными родителями разделяю трепет, радость.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Школе больше 100 лет. Конечно, эти традиции, которые копила школа десятилетиями, они, конечно, прослеживаются даже в воспитании учеников. Хотелось бы пожелать прежде всего нашим выпускникам терпения и немного везения. Все-таки экзаменационная пора так или иначе связана с проверкой знаний, но в какой-то момент немножко нужно и повезти.

Вечером для всех выпускников школ большой праздник в «Минск-Арене». Участие в нем примут 11 тысяч юношей и девушек.