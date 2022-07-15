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На «Линии Сталина» пройдёт реконструкция Битвы под Сенно

15 июля 2022 15:15
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Новости Беларуси. 16 июля состоится исторический фестиваль с реконструкцией событий 1941 года на «Линии Сталина», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На «Линии Сталина» пройдёт реконструкция Битвы под Сенно-1

В программе воссоздание масштабного боя минских милиционеров под Сенно, интерактивные зоны для детей и взрослых, выставка специальной и ретротехники, стрелковый тир, выступления кинологов, а также полевая кухня. Желающие смогут проехать на танке и совершить обзорную экскурсию на вертолете Ми-2. 

Начало мероприятия в 11:00

# Линия Сталина # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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