На «Линии Сталина» пройдёт реконструкция Битвы под Сенно

Новости Беларуси. 16 июля состоится исторический фестиваль с реконструкцией событий 1941 года на «Линии Сталина», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В программе воссоздание масштабного боя минских милиционеров под Сенно, интерактивные зоны для детей и взрослых, выставка специальной и ретротехники, стрелковый тир, выступления кинологов, а также полевая кухня. Желающие смогут проехать на танке и совершить обзорную экскурсию на вертолете Ми-2.