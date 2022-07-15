В 2022-м колледжи Минской области готовы принять более 6 тысяч абитуриентов
Новости Беларуси. В 2022 году учреждения образования Минской области готовятся принять более 6 тысяч абитуриентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сферы и специальности разные: культура, образование, здравоохранение, спорт, сельское хозяйство.
Как начинается вступительная кампания, узнала наш корреспондент Юлия Прима.
Июль – горячая пора для абитуриентов. Время окончательно определиться с выбором будущей профессии. Так, в Молодечненском политехническом колледже будут принимать абитуриентов с 20 июля до 18 августа. На выбор более 10 специальностей.
Ольга Вечер, секретарь приемной комиссии филиала Молодечненского государственного политехнического колледжа учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»:
В этом году набор по 11 специальностям. Есть специальности новые. Такие специальности, как мехатроника, биотехнологии, производство биотехнологической продукции. Эти специальности востребованы на рынке труда в Беларуси. По окончании наши учащиеся непосредственно будут распределяться на предприятия пищевой промышленности.
Подробности – в видеоматериале.