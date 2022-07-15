В 2022-м колледжи Минской области готовы принять более 6 тысяч абитуриентов

Новости Беларуси. В 2022 году учреждения образования Минской области готовятся принять более 6 тысяч абитуриентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сферы и специальности разные: культура, образование, здравоохранение, спорт, сельское хозяйство. Как начинается вступительная кампания, узнала наш корреспондент Юлия Прима.

Июль – горячая пора для абитуриентов. Время окончательно определиться с выбором будущей профессии. Так, в Молодечненском политехническом колледже будут принимать абитуриентов с 20 июля до 18 августа. На выбор более 10 специальностей.