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В 2022-м колледжи Минской области готовы принять более 6 тысяч абитуриентов

15 июля 2022 15:32
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Новости Беларуси. В 2022 году учреждения образования Минской области готовятся принять более 6 тысяч абитуриентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сферы и специальности разные: культура, образование, здравоохранение, спорт, сельское хозяйство.

Как начинается вступительная кампания, узнала наш корреспондент Юлия Прима.

В 2022-м колледжи Минской области готовы принять более 6 тысяч абитуриентов-1

Июль – горячая пора для абитуриентов. Время окончательно определиться с выбором будущей профессии. Так, в Молодечненском политехническом колледже будут принимать абитуриентов с 20 июля до 18 августа. На выбор более 10 специальностей.

В 2022-м колледжи Минской области готовы принять более 6 тысяч абитуриентов-4

Ольга Вечер, секретарь приемной комиссии филиала Молодечненского государственного политехнического колледжа учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»:
В этом году набор по 11 специальностям. Есть специальности новые. Такие специальности, как мехатроника, биотехнологии, производство биотехнологической продукции. Эти специальности востребованы на рынке труда в Беларуси. По окончании наши учащиеся непосредственно будут распределяться на предприятия пищевой промышленности.

Подробности – в видеоматериале.

# Вступительная кампания # общество # Ольга Вечер # Елизавета Сахацкая # Павел Васильев # Марина Лапицкая # Леонарда Пискур # Юлия Прима # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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