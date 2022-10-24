Воспитание детей в замещающих семьях. Как система функционирует в Беларуси?

К сожалению, многие дети по тем или иным причинам остаются без родителей – статистика не самая радужная. Но к счастью, есть люди, готовые приютить ребенка и подарить ему свою любовь и заботу, а именно это и нужно каждому маленькому человечку.

Елена Симакова, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования: На 1 июля 2022 по республиканском банке данных о детях сиротах было зафиксированы сведения о более чем 15 000 детях сиротах и детях оставшихся без попечения родителей.

Среди замещающих категорий лидирует опекунство, когда ребенка воспитывают его родственники. По данным на 1 июля, в опекунских семьях воспитываются около 8 000 тысяч ребят, а в приемных – всего около 2 000.

Елена Симакова:

И еще одной новой и не имеющей аналогов в других странах мира является форма детского дома семейного типа, в которой воспитываются от 5 до 10 детей сирот-детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня в стране функционирует 291 детский дом семейного типа, в них воспитываются около 2 000 детей.

С приемными родителями и с родителями-воспитателями детских домов семейного типа заключается договор об условиях содержания и воспитания детей, а также оформляются трудовые отношения. Контроль за условиями проживания детей-сирот в замещающих семьях возложен на органы опеки, по закону он должен осуществляется два раза в год.

Елена Симакова:

Все семейные формы у нас обеспечиваются государственным пособием на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, которое выплачивается ежемесячно. У нас есть много различных акций, когда привлекаются еще дополнительно внебюджетные средства, советы депутатов выделяют дополнительное финансирование на содержание таких семей. Такие примеры есть в Минске, где дети из опекунских приемных семей детских домов семейного типа обеспечиваются бесплатным питанием в школе.

Детские дома семейного типа – это профессиональная забота о детях, которые остались без родительской любви. Для работы в таких местах на роль родителей-воспитателей чаще всего приглашаются семейные пары в возрасте от 25 лет. Из документов нужны заявление, паспорт, свидетельство о браке, сведения о доходах и наличии жилплощади, медсправка, а также согласие всех совершеннолетних членов семьи. Далее кандидаты проходят специальные курсы по подготовке и после могут смело приступать к делу.