Воспитание детей в замещающих семьях. Как система функционирует в Беларуси?

К сожалению, многие дети по тем или иным причинам остаются без родителей – статистика не самая радужная. Но к счастью, есть люди, готовые приютить ребенка и подарить ему свою любовь и заботу, а именно это и нужно каждому маленькому человечку.
К сожалению, многие дети по тем или иным причинам остаются без родителей – статистика не самая радужная. Но к счастью, есть люди, готовые приютить ребенка и подарить ему свою любовь и заботу, а именно это и нужно каждому маленькому человечку.
Елена Симакова, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования:
На 1 июля 2022 по республиканском банке данных о детях сиротах было зафиксированы сведения о более чем 15 000 детях сиротах и детях оставшихся без попечения родителей.
Среди замещающих категорий лидирует опекунство, когда ребенка воспитывают его родственники. По данным на 1 июля, в опекунских семьях воспитываются около 8 000 тысяч ребят, а в приемных – всего около 2 000.
Елена Симакова:
И еще одной новой и не имеющей аналогов в других странах мира является форма детского дома семейного типа, в которой воспитываются от 5 до 10 детей сирот-детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня в стране функционирует 291 детский дом семейного типа, в них воспитываются около 2 000 детей.
С приемными родителями и с родителями-воспитателями детских домов семейного типа заключается договор об условиях содержания и воспитания детей, а также оформляются трудовые отношения. Контроль за условиями проживания детей-сирот в замещающих семьях возложен на органы опеки, по закону он должен осуществляется два раза в год.
Елена Симакова:
Все семейные формы у нас обеспечиваются государственным пособием на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, которое выплачивается ежемесячно. У нас есть много различных акций, когда привлекаются еще дополнительно внебюджетные средства, советы депутатов выделяют дополнительное финансирование на содержание таких семей. Такие примеры есть в Минске, где дети из опекунских приемных семей детских домов семейного типа обеспечиваются бесплатным питанием в школе.
Детские дома семейного типа – это профессиональная забота о детях, которые остались без родительской любви. Для работы в таких местах на роль родителей-воспитателей чаще всего приглашаются семейные пары в возрасте от 25 лет. Из документов нужны заявление, паспорт, свидетельство о браке, сведения о доходах и наличии жилплощади, медсправка, а также согласие всех совершеннолетних членов семьи. Далее кандидаты проходят специальные курсы по подготовке и после могут смело приступать к делу.
Нина Рабушко, главный специалист сектора социально-педагогической работы и охраны детства комитета по образованию Мингорисполкома:
Родители-воспитатели трудоустраиваются в управлении по образованию по трудовому договору и являются их работниками, получают за это заработную плату. В настоящее время в Минске функционирует 32 детских дома семейного типа, в которых воспитывается около 200 детей.
В этом доме царит гармония, любовь и всегда звучит звонкий детский смех. Супруги Мацулевичи, Сергей и Елена, уже 8 лет выполняют функции замещающей семьи. И за это время одарили теплом и заботой аж 32 ребенка. Многие выросли и пошли по своему пути. Но чем больше детей, тем ярче жизнь. Сейчас в этом большом и дружном семействе проживает 13 ребят: много счастья, добрых сердец и радостных глаз.
Елена Мацулевич, многодетная мама:
Это младшая дочка, я родила дочь младшую в 33 года, со старшими у них была 10 лет разница. И когда ей уже было 7 лет, она говорит: мама мне не с кем дружить. По телевизору увидела рекламу, что берите деток. Знаете, надо любить детей. Надо любить их, понимать. Мы справляемся, мы даже летом в августе ездили все вместе на юг, очень веселая компания, представляете, еще два внука взяли с собой, 15 детей было, и мы вдвоем. Так что все хорошо, все замечательно.