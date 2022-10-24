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Во Дворце Независимости обсудят ситуацию в банковской сфере

24 октября 2022 07:56
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Новости Беларуси. На совещании у Президента 24 октября обсудят ситуацию в банковской сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости обсудят ситуацию в банковской сфере-1

К главе государства на доклад идет председатель Нацбанка Павел Каллаур. Также к разговору приглашены первый вице-премьер, замглавы АП и помощник по вопросам финансово-кредитной системы.

Подробности в нашем следующем выпуске.


 

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Фотофакт

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