Во Дворце Независимости обсудят ситуацию в банковской сфере

Новости Беларуси. На совещании у Президента 24 октября обсудят ситуацию в банковской сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К главе государства на доклад идет председатель Нацбанка Павел Каллаур. Также к разговору приглашены первый вице-премьер, замглавы АП и помощник по вопросам финансово-кредитной системы.

Подробности в нашем следующем выпуске.



