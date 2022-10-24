В Академии МВД для старшеклассников провели экскурсию

Новости Беларуси. Для старшеклассников из регионов устроили целый экскурсионный тур. Это учащиеся кадетских училищ и правовых классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала юные гости побывали в Академии МВД. Они не просто увидели, как учатся и живут будущие стражи порядка, но и сами поучаствовали в учебном процессе, побывали в спортзале, библиотеке, тире, полигоне криминалистов. Двери для подростков открыло и Партизанское РУВД. Школьники пообщались с сотрудниками, примерили их экипировку, с удовольствием посидели за рулем служебных машин. Особый интерес вызвала работа оперативно-дежурной службы.

Я в Академии МВД в первый раз. Конечно, я давно этим интересуюсь, у меня много знакомых, которые здесь учатся. Мне было интересно посмотреть, как все внутри устроено. Я думаю, что такие мероприятия очень полезны для школьников, они помогают определиться с будущей профессией. Я надеюсь, что в будущем в каждом университете такое будет. Очень жду день открытых дверей, чтобы еще раз прийти.

Я являюсь выпускником 11-го класса. В будущем хочу носить погоны и для этого я посещаю учебное заведение соответствующего плана, чтобы сделать выбор. Сегодня я посетил Академию МВД, нам показывали материальную часть, здесь очень круто.