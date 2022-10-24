«Восстановление святынь Беларуси». Подводим итоги благотворительного проекта БРСМ

Вот уже 9 лет Белорусский республиканский союз молодежи реализует благотворительный проект «Восстановление святынь Беларуси». Важно отметить, что в 2016 году он получил поддержку аппарата, уполномоченного по делам религии, акция приобрела статус межконфессионального проекта.

Александра Гончарова, секретарь центрального комитета ОО «БРСМ», координатор волонтерского движения «Доброе сердце»:

На протяжении 2022 года акция прошла в три этапа. Это были районные этапы, областные, что очень важно, традиционно мы собрались на подведение итогов этого проекта. На финале в Храме-памятнике Всех Святых. Стоит отметить, что силами 3 600 волонтеров мы благоустроили около 300 храмов, памятников, родников, криниц. Очень важно, в текущем году акция прошла под единым слоганом «Нас объединяет история и вера». В фокусе внимания волонтеров оказались мемориальные комплексы, захоронения, которые мы также благоустраивали.

В финале проекта состоялась премьера фильма «Тростенец: память общая». Были награждены лучшие волонтеры со всей страны. Не остались участники акции и без доброго дела. Была оцифрована крипта Храма-памятника, благоустроена территория и воинские захоронения. Александра Гончарова:

Теперь появилась в этом помещении табличка нашего проекта «Цифровая звезда», где любой молодой человек может взять смартфон, навести на QR-код и узнать полную информацию об этом объекте.

Маргарита Шляхтенок, волонтер БГПУ педагогического отряда «Данко-2»:

Любая почетная грамота, любой диплом – это заслуга за какой-то труд, но здесь ты осознаешь, понимаешь и веришь, что ты делаешь благородное дело. Ты делаешь его просто так, от своей души, от сердца, не требуя ничего взамен. Для меня это огромная честь.

Валерия Кипель, волонтер БГПУ педагогического отряда «Данко-2»:

Участие в какой-нибудь подобной акции – это какое-то превозношение, возможно, себя. Какое-то развитие на более высокие уровни. Очень понравилось чем-то помогать, то есть вносить какой-то вклад в культурное развитие, облагораживание вот таких мест, в которых мы участвовали, это очень престижно в современном мире.