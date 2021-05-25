«Ворагі нашай нацыі так і не здолелі скарыць наш народ». Ігар Марзалюк аб тым, як Рыжскі мір паўплываў на лёс беларусаў

Новости Беларуси. Заключенный 100 лет назад мирный договор в Риге положил конец советско-польской войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В судьбе и государственности нашей страны он сыграл важную роль. Но не только потому, что территория страны была поделена. Дело в том, что интересы БССР на мирных переговорах представляла делегация Советской России. И хотя Польша и БССР озвучивали право белорусов на самоопределение, его не было в основной повестке.

О том, как решали судьбу белорусского народа без его участия, рассуждает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.