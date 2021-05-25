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Этот жеребёнок тарпана только что родился. Посмотрите, как окреп малыш всего за несколько часов

25 мая 2021 16:25
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Новости Беларуси. Еще одно свидетельство того, что дикие лошади прижились в Налибокской пуще – бэби-бум, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Табун успел прирасти на 30 жеребят. Нам повезло снять редкие кадры. Этот малыш свои первые шаги делает прямо на глазах. Родился в день нашего приезда.

Этот жеребёнок тарпана только что родился. Посмотрите, как окреп малыш всего за несколько часов-1

Обратите внимание: возле бочки стоит жеребенок. Он родился сегодня, такой маленький, нескладный, у него длинные ноги. Он окреп, встал на ноги. Когда мы приехали сюда в 9 утра, он еще лежал, она его вылизывала. Два-три часа – и жеребенок поднялся, уже спокойно держится на ногах, хорошо, стойко возле кобылы. Сейчас кобыла будет его оберегать, ни он от нее не отойдет ни на шаг, ни она от него. Недели две-три будет такое ощущение, что он просто приклеен.

«Животные очень умные». Лошади из Нидерландов научились спасаться от оводов в Налибокской пуще – читайте далее.

# Дикие животные # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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