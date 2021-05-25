На минских пляжах станет больше сезонной торговли и общепита. Что ещё изменится?

Новости Беларуси. На столичных пляжах станет больше сезонной торговли и общепита, расширятся услуги проката. По поручению мэра Владимира Кухарева, все зоны отдыха Минска должны быть готовы к 1 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас на пляжах завершается установка нового и обновление имеющегося оборудования, очистка территорий и акватории от мусора. Зоны отдыха оборудованы кабинками для переодевания и биотуалетами. На отдельных пляжах всех четырех водоемов к сезону разместили спортивный инвентарь. Продолжена установка беседок с мангалами.