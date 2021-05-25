Прямой эфир

На минских пляжах станет больше сезонной торговли и общепита. Что ещё изменится?

25 мая 2021 16:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На столичных пляжах станет больше сезонной торговли и общепита, расширятся услуги проката. По поручению мэра Владимира Кухарева, все зоны отдыха Минска должны быть готовы к 1 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На минских пляжах станет больше сезонной торговли и общепита. Что ещё изменится?-1

Сейчас на пляжах завершается установка нового и обновление имеющегося оборудования, очистка территорий и акватории от мусора. Зоны отдыха оборудованы кабинками для переодевания и биотуалетами. На отдельных пляжах всех четырех водоемов к сезону разместили спортивный инвентарь. Продолжена установка беседок с мангалами.

На минских пляжах станет больше сезонной торговли и общепита. Что ещё изменится?-4

Всего в столице 20 пляжей, которые размещены на четырех водохранилищах. Так что отдыхать можно будет с удобством и комфортом.

# Социальная инфраструктура # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​СК завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка
25 мая 2021 16:23

​СК завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка

«Животные очень умные». Лошади из Нидерландов научились спасаться от оводов в Налибокской пуще
25 мая 2021 16:22

«Животные очень умные». Лошади из Нидерландов научились спасаться от оводов в Налибокской пуще

Зачем каждый год отключают горячую воду и можно ли без этого обойтись? Объясняет специалист
25 мая 2021 16:15

Зачем каждый год отключают горячую воду и можно ли без этого обойтись? Объясняет специалист