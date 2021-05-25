Почему Денис Урад предал Родину и можно ли упрекнуть Беларусь в несправедливом приговоре? «Пролить свет»

Новости Беларуси. На происходящие события в стране сегодня оказывается беспрецедентное внешнее давление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Мартьянова, СТВ:

И это очевидно. Впрочем, европейская реакция уже давно предсказуема на тот или иной шаг. Но моя коллега Ксения Худолей, которая последние дни работала над репортажем о громком деле Дениса Урада, выяснила, что даже в уголовном деле, без преувеличения, увесистый зарубежный след. Кто-то активно пытается в этом процессе сместить фокус с уголовного на политический? А ведь речь идет о государственной измене. Преступлении, которое в любой стране мира жестко карается законом. Эксклюзивные подробности дела в совместном проекте нашего телеканала и журналистов ВоенТВ «Пролить свет».

Ксения Худолей, СТВ:

Денис Урад и дело о «государственной измене». Что больше всего задело вас в этой истории? Предательство человека в погонах, приговор суда, а может реакция интернет-комментаторов? Если ваши жалость и справедливость вдруг смешались, пришло время пролить свет. Государственная тайна, гриф секретности, шифрование и спецсвязь. Для одних из нас это что-то далекое и непонятное. Для других – ежедневная, ежеминутная ответственность.

Ксения Худолей:

Чувствительная информация, которая, как правило, относится к госсекретам, есть у каждой страны. Допуск к ней – катализатор совести. Но те, кто имеет такое право, иногда проваливают испытание с треском. Жизнь капитана Генштаба Дениса Урада еще несколько месяцев назад мало кого-то интересовала. Сочувствующие появились только тогда, когда судейский молоток отбил приговор «18 лет лишения свободы». Откуда столько хайпа вокруг этого дела? Статья, по которой судили Дениса, существует в нашем законодательстве десятки лет. Что такое госизмена и что грозит за раскрытие секретов, знает каждый госслужащий, а тем более белорус в погонах. Знал и Урад.

Денис Урад, бывший капитан Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

Обратил внимание на документ, на министра обороны генерал-лейтенанта Хренина, секретный был гриф на нем. Решил сфотографировать данный документ на свой личный телефон. Отправил две эти фотографии в BYPOL. Отправил еще повторно в чат-бот [экстремистского Telegram-канала – прим. ред.]. Вскоре написали мне, уже сообщение с самого канала: «Можно ли нам его опубликовать?» У меня еще как-то так возникла мысль, что это секретный документ, наверное, как бы… Наверное, подсознательно еще как-то колебался, но все-таки, не знаю, решился сказать им «да, отправляйте».





Ксения Худолей:

29-летний капитан пронес на место службы мобильный телефон, сделал фото секретного документа. И все это во время дежурства на посту спецсвязи Генштаба. Где секретная информация – ежедневный «деловой рацион».



Урад отправил снимок прямиком в руки зарубежных «пиарщиков революции». Знал, что готовит ему Уголовный кодекс за слив государственных секретов, но не остановился. Почему? Даже сослуживцы не могут дать точного ответа.

С ним был знаком не так долго. И за это короткое время он не показал себя с плохой стороны для меня. Никто не мог до конца поверить, что именно Денис мог пойти на такое. Просто потерять все.

Наша служба заключается в том, что на посту специальной связи круглосуточно несется дежурство, осуществляются прием, отправка документов, обеспечиваем высших должностных лиц шифр-телеграммами, документами. Ежегодно до каждого сотрудника доводятся статьи под роспись, и каждый понимает и знает, что за это грозит.

Ксения Худолей:

Не мог не знать капитан Урад и того, что в 2019 году ответственность за измену государству в нашей стране ужесточили. Срок наказания для должностных лиц, занимающих ответственное положение, и военнослужащих увеличили до 20 лет лишения свободы. Был ли шанс избежать тюремного срока? Был.

Константин Ковш, заместитель начальника управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Понятно, что мы можем оказаться в разных жизненных ситуациях, когда это делается сознательно – измена государству. И когда это делается, скажем так, не по воле человека, неумышленно или в каких-то жизненных ситуациях. В этом случае закон всегда предоставляет выбор человеку, если он пошел на это или совершил. Законодательством предусмотрены условия, при которых можно избежать этих последствий.

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси:

В соответствии с примечанием к статье 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь, лицо освобождается от уголовной ответственности за измену государству в случае, если оно добровольно и своевременно сообщило в государственные органы о содеянном, прекратило деятельность, направленную на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, и оказало помощь в устранении вредных последствий. Деятельное раскаяние всегда являлось смягчающим обстоятельством, поэтому разоблаченные агенты иностранных спецслужб, которые оказывали помощь следствию, всегда могли рассчитывать на существенное смягчение сроков наказаний. Тех, кто идет на предательство, единицы. Мимолетная личная выгода напрочь лишает их здравого смысла. А это слишком дорого может обойтись для безопасности страны. Это бывший командир взвода одной из частей Брестского гарнизона. Игорь Качан следующие 11 лет проведет в тюрьме. Желание заработать на контрабанде сигарет в Польшу закончилось для него вербовкой со стороны иностранной сцецслужбы.

Игорь Качан, бывший командир взвода одной из частей Брестского гарнизона:

Попался польским спецслужбам, можно сказать, разведчикам. Они предложили денег. Я передавал то, что попадало мне в руки. Сейчас, если бы отмотать пленку, я сказал бы, что это того не стоит. Это не стоит того, что потерял. Потерял самое близкое – да, работу потерял, подвел командиров своих, которые очень мне сильно доверяли, верили. Подвел всех. Потерял семью. Самое главное – это семья. Потому что видеть, как растет твой ребенок – это многого стоит. Ни слезы, ни упреки никогда не смягчали наказания за выдачу секретной информации. Быстро забудут и очередного «героя-предателя» Урада. Осознают это даже родственники, пусть не публично.

Жена Дениса Урада:

Только и слышу: «Я не хотел, я не думал». Так надо было подумать. Никто ему, мама, не приказывал. Если голова из ***, то из ***. Все проблемы свои спихнул на меня. А ты живи как хочешь. Он сидит, ничего не делает. Поел, поспал, ***. Мама, надо было думать, а не переживать сейчас. Герой ***. Сам выбрал такой путь. Чем я ему сейчас помогу? Теща Дениса Урада:

Ну да… Чем мы поможем, мы ничем не поможем. Закон есть закон. Спросите, почему сроки такие большие, как за убийство человека? Нет, это не Беларусь «жестит», это, если хотите, стандарты стран завидной демократии. Вас наверняка поразят вот эти страницы зарубежного законодательства.

Великобритания. Закон «О государственной тайне».

Лицо, которое в целях нанесения ущерба безопасности или интересам государства, получает, собирает, записывает, публикует или передает любому другому лицу любое секретное официальное кодовое слово или передающее слово, или любой эскиз, план, модель, статью или записку, или другой документ или информацию, которые рассчитаны, могут быть или предназначены для прямой или косвенной пользы врагу, виновно в уголовном преступлении. Установлена ответственность в виде лишения свободы от 3 до 14 лет.

Уголовный кодекс Республики Польша.

Кто с целью передачи иностранной разведке сведений собирает или хранит их, присоединяется к компьютерной сети с целью их получения либо заявляет о готовности действовать в пользу иностранной разведки против Республики Польша, подлежит наказанию лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет. Кто организует деятельность иностранной разведки или руководит ею, подлежит наказанию лишением свободы на срок не менее 5 лет либо наказанию лишением свободы на срок 25 лет.

Уголовный кодекс Германии.

Тот, кто сообщает государственную тайну иностранной власти или одному из ее посредников или иным образом делает государственную тайну доступной для неуполномоченного лица или оглашает ее публично с целью навредить ФРГ, наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 15 лет. В особо тяжких случаях наказанием является пожизненное лишение свободы.

Кодекс Соединенных Штатов Америки.

Сбор или передача оборонной информации в помощь иностранному правительству – под такой информацией понимается достаточно широкий спектр сведений (не только исключительно военных), разглашение которых может причинить серьезный ущерб национальной безопасности. Наказывается смертной казнью или лишением свободы на любой срок или пожизненно. Ксения Худолей:

Свои секреты ревностно охраняет каждая страна. И случаев, когда сухие формулировки и цифры становятся реальными приговорами, хватает. Причем садят надолго. Сроки намного больше, чем предусмотрено у нас. Но говорить об этих «демократических» особенностях сейчас невыгодно, сами понимаете.

Ксения Худолей:

Без лишних надежд, но все же мы обратились за информацией в посольство Соединенных Штатов. В этой стране громкие дела о «госизменах» и «шпионаже» периодически заканчиваются тюрьмой. Мы отправили официальные журналистские запросы, обозначили тему и предложили прокомментировать американскую позицию в вопросе «государственной измены». Несколько раз выходили на связь с представителем посольства. Контрольный звонок накануне эфира – и вот результат.

Ксения Худолей:

По поводу обращения, которое мы вам направляли по теме «государственная измена, оборот конфиденциальной информации». Подскажите, пожалуйста, мы можем рассчитывать на комментарий?



Посольство США в Беларуси:

На какую почту вы отправляли?

– Почта ***

– Все правильно отправили. Больше я ничего не могу сказать.

Ксения Худолей:

Другим ответ быть просто не может. Пожизненные заключения и смертная казнь – государственная позиция, которую трудно комментировать. Что-либо внятное относительно своей позиции журналистам госТВ не смогли сказать и так называемые незалежныя правозащитники.

Ксения Худолей:

В интернете отдельные правозащитные центры признали экс-силовика политзаключенным и потребовали немедленно освободить Урада.

Оценивая информацию о поступке Урада и принятых в его отношении репрессивных мер, мы исходили из основанной на пакте позиции Комитета по правам человека. В соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, каждый имеет право на свободу убеждений и их свободное выражение. Каждый имеет право на свободное выражение своего мнения: это право включает свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любого рода, независимо от государственных границ.

Еще раз. Правило «делюсь, чем хочу» не работает для тех, кто сливает информацию, угрожающую национальной безопасности.

Непонятно только, почему этот пункт так называемые юристы перемен проигнорировали. Но, судя по всему, им это тоже не совсем понятно.

Ксения Худолей:

Я хотела у вас комментарий получить по признанию Дениса Урада политзаключенным. Я знаю, что вы тоже участвовали в этом совместном заявлении. Наталья Кутузова, представитель экспертно-правового товарищества «Инициатива Forb»:

Ну, что вы хотите от меня? Чтобы я что сделала? – Какова причина признания Урада политическим заключенным?

– Ну, во-первых, вам надо удостовериться, действительно ли там указана я как подписант. А во-вторых, скорее всего вам надо задать вопрос либо Валентину Стефановичу, либо Олегу Гулагу, потому что они более профессионально вам прокомментируют причину причисления или идентификации его как политзаключенного. Ксения Худолей:

На каких основаниях Урада признали политзаключенным? Олег Гулаг, председатель Белорусского Хельсинкского комитета:

Ну, потому что мирное высказывание гражданами своего мнения не может рассматриваться как угроза национальной безопасности.

– Документ секретный тоже не рассматривается как угроза национальной безопасности?

– Нет, смотрите, есть формальная сторона вопроса. Он секретный, потому что его засекретили.

– По законам нашего государства, правильно?

– Да, но наше государство придумало закон, который напрямую противоречит международным обязательствам нашего государства.

– Как вы считаете, выдача документа засекреченного, как это было сделано Денисом Урадом, в других странах считалась бы тоже выражением мнения?

– В правовой стране, в стране, где соблюдается действительно правовой режим, которую можно назвать правовой…

– А можно пример такой страны, чтобы я понимала, о чем мы говорим?

– ...

Ксения Худолей:

Не госсекрет выдал, а поделился с польским студентом увлекательным фото. На кого рассчитан этот интернет-каламбур? Только вдумайтесь, правозащитные сообщества за свою «работу» еще и гранты от зарубежных фондов имеют. Получается, там никого это абсурдное заявление не смущает? Чтобы не гадать, мы связались напрямую с представителями фондов, которые активно финансируют белорусских правозащитников.

– Могу я задать вам несколько вопросов, касающихся Беларуси?

– Да, конечно.

– Знаете ли вы о случае с Денисом Урадом? Вы слышали об этом?

– Нет.

– Ваша организация поддерживает объединения правозащитников в Беларуси?

– Я плохо вас слышу... Вы можете написать на мою электронную почту…

– Я могу повторить, если меня плохо слышно.

– Да... Но лучше напишите мне на е-мейл… Кажется, мой телефон сломан. Ксения Худолей:

На секундочку, эта организация в марте 2020-го выделила правозащитным центрам 170 000 евро. Видимо, вопроса «на что они пустили эти деньги?» никто в Хельсинкском фонде по правам человека не задает. Иначе почему поляки не в курсе? В таком же неведении и два следующих фонда. Их совокупный вклад в «невероятных» за последнее время составил более 100 тысяч евро.

– Бывшего военнослужащего Дениса Урада политическим заключенным. Что вы думаете об этом?

– Я не готов прокомментировать тот случай.

– Не считаете ли вы, что в отношении Беларуси применяются двойные стандарты? В случае с Урадом, который выдал государственные секреты. А некоторые организации причисляют его к политическим заключенным.

– Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите. Я не могу прокомментировать этот случай, я не знаю о нем ничего.

– У нас есть несколько вопросов о вашем содействии правозащитным организациям Беларуси.

– Где? В какой стране?

– В Беларуси.

– А, в Беларуси. Вам лучше отправить запрос нашей организации по электронной почте. Ксения Худолей:

Вы сами все слышали. До осужденного Урада никому из солидарных дела нет. Неудивительная позиция – вливать деньги в какие-то белорусские «беды» для галочки. А что там в той Беларуси происходит, разбираться времени нет. А мы нашли время и обратились к экспертам, чтобы понять логику заявлений правозащитных центров и реакцию тех, кто финансово поддерживает их из-за рубежа.

Константин Бычек:

Налицо попытка манипулировать нормами международного пакта о гражданских и политических правах. Так называемые белорусские правозащитники в случае с Денисом Урадом сослались на норму пакта, предоставляющую право свободно искать, собирать и распространять информацию, умышленно и необоснованно проигнорировав ограничения на это право в случаях охраны государственной безопасности и общественного порядка, попутно попытавшись обвинить белорусские правоохранительные органы в попытке применить законодательство о национальной безопасности якобы с целью утаить от широкой общественности сведения, имеющие законный общественный интерес. Это не правда, так как выданная Денисом Урадом информация может быть отнесена к государственным секретам в любой стране мира. При этом в международной уголовной практике, касающейся привлечения к ответственности за измену государству и выдачу государственных секретов, имели место случаи, при которых можно было бы применить эту норму международного пакта о гражданских и политических правах. Дело касается рядового армии США Брэдли Мэннинга. Ксения Худолей:

Американская машина правосудия готова буквально перемолоть предателя, защищая свои интересы.

Ксения Худолей:

Это Брэдли Мэннинг – информатор издания WikiLeaks. В 2013 году за раскрытие секретной информации он получил тюремный срок.

Ксения Худолей:

На кадрах видно, как во время военных действий в Ираке американские пилоты с вертолета расстреливают мирных жителей. Слив этого видео стоил Брэдли лишения свободы на 35 лет.

Ксения Худолей:

Мэннинга посадили. Чтобы избежать наказания, Брэдли пошел на смену пола. Из тюрьмы в 2017-м бывший военный аналитик вышел как девушка Челси.

Ксения Худолей:

А это Джулиан Ассанж – основатель того самого сайта, где было опубликовано секретное видео. Его до сих пор пытается экстрадировать из Англии американская прокуратура. Взгляните, во что превратился Ассанж за годы преследования. Но жалости ему не дождаться, в Штатах его встретят смертной казнью.

Хиллари Клинтон, госсекретарь США:

Соединенные Штаты безоговорочно осуждают незаконное разглашение секретной информации. Давайте скажем открыто: это разглашение – не только атака на интересы американской и зарубежной политики – это атака на международное общество.

Майк Помпео, директор ЦРУ США:

WikiLeaks двигается, как враждебная разведслужба, и разговаривает, как враждебная разведслужба. Пора начать называть WikiLeaks тем, чем оно в действительности является – неправительственная, враждебная, разведывательная служба.