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«Вор в законе» пообещал подельникам 700 тысяч долларов за убийство уголовного авторитета

24 сентября 2023 17:42
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Новости Беларуси. На страже внутреннего порядка и безопасности сотрудники Следственного комитета. Они расследуют 99 % уголовных дел о преступлениях, совершенных в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О самых резонансных случаях расскажет наш Глеб Прокофьев.

«Вор в законе» пообещал подельникам 700 тысяч долларов за убийство уголовного авторитета-1

Это уникальное уголовное дело. Подобные преступления, казалось бы, остались где-то далеко в 90-х, но в 2022 году в Минске произошло заказное убийство. «Вор в законе» Александр Кушнеров заказал уголовного авторитета и влиятельного бизнесмена. Это была месть за убийство друга. Трагедия произошла накануне.

«Вор в законе» пообещал подельникам 700 тысяч долларов за убийство уголовного авторитета-4

Василий Макрушич, заместитель начальника отдела Следственного управления УСК по Минску:
Использовав свой статус и влияние, обвиняемый подыскал двух исполнителей преступления. За выполнение заказа Кушнеров пообещал заплатить им 700 тысяч долларов США. Аванс и оружие он передал подельникам.

«Вор в законе» пообещал подельникам 700 тысяч долларов за убийство уголовного авторитета-7

Настоящая вендетта, расследование которой длилось почти 9 месяцев. Обвиняемый пытался всячески замести следы и полностью отрицал причастность к убийству. Следователи опросили десятки свидетелей, в том числе и ранее судимых, и тех, кто находится в местах лишения свободы.

«Вор в законе» пообещал подельникам 700 тысяч долларов за убийство уголовного авторитета-10

Василий Макрушич:
Изучение собранных материалов и анализ мельчайших деталей позволило в ходе расследования уголовного дела разобраться в столь непростой ситуации. Полностью разоблачить виновное лицо и дать его действиям правовую оценку.

 

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# Следственный комитет Беларуси # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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