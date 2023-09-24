«Вор в законе» пообещал подельникам 700 тысяч долларов за убийство уголовного авторитета

Новости Беларуси. На страже внутреннего порядка и безопасности сотрудники Следственного комитета. Они расследуют 99 % уголовных дел о преступлениях, совершенных в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О самых резонансных случаях расскажет наш Глеб Прокофьев.

Это уникальное уголовное дело. Подобные преступления, казалось бы, остались где-то далеко в 90-х, но в 2022 году в Минске произошло заказное убийство. «Вор в законе» Александр Кушнеров заказал уголовного авторитета и влиятельного бизнесмена. Это была месть за убийство друга. Трагедия произошла накануне.

Василий Макрушич, заместитель начальника отдела Следственного управления УСК по Минску:

Использовав свой статус и влияние, обвиняемый подыскал двух исполнителей преступления. За выполнение заказа Кушнеров пообещал заплатить им 700 тысяч долларов США. Аванс и оружие он передал подельникам.