Прямой эфир

15 лет следователи не могли найти зацепку. Как УСК расследовал убийство в Минске 94-го?

24 сентября 2023 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На страже внутреннего порядка и безопасности сотрудники Следственного комитета. Они расследуют 99 % уголовных дел о преступлениях, совершенных в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

15 лет следователи не могли найти зацепку. Как УСК расследовал убийство в Минске 94-го?-1

Минск. 1994 год. Поздний вечер. Белорусская столица уже засыпала. Но в одной из квартир было неспокойно. Глава семьи не вернулся домой с работы, пришлось обратиться в милицию.

15 лет следователи не могли найти зацепку. Как УСК расследовал убийство в Минске 94-го?-4

Владислав Любаскин, начальник Следственного управления УСК по Минску:
После трудовой смены с коллегами в одном заведении немножечко выпил и уже в довольно веселом состоянии возвращался в автобус.

15 лет следователи не могли найти зацепку. Как УСК расследовал убийство в Минске 94-го?-7

Там он познакомился с 17-летним парнем. Не доехав до дома, вместе они вышли на одной из автобусных остановок.

15 лет следователи не могли найти зацепку. Как УСК расследовал убийство в Минске 94-го?-10

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Однако крепкий напиток лишь поднял градус общения. А когда слова закончились, несовершеннолетний нанес удары камнем и руками по голове и другим частям тела своего собутыльника.

15 лет следователи не могли найти зацепку. Как УСК расследовал убийство в Минске 94-го?-13

Эти 30 ударов оказались для жертвы смертельными. Тело мужчины нашли лишь спустя несколько дней.

Владислав Любаскин, начальник Следственного управления УСК по Минску:
Обнаружен в лесополосе труп, он немножко был привален ветками, автомобильными покрышками. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все усилия, которые были предложены для раскрытия данного дела, не увенчались успехом.

15 лет следователи не могли найти зацепку. Как УСК расследовал убийство в Минске 94-го?-16

Глеб Прокофьев:
Долгое время это уголовное дело пылилось на полке. Лишь спустя годы удалось узнать, кому принадлежит след пальца, найденный на документах. Этот факт сдвинул расследование с мертвой точки.

15 лет следователи не могли найти зацепку. Как УСК расследовал убийство в Минске 94-го?-19

Олег Кацапов, заместитель начальника отдела Следственного управления УСК по Минску:
Обвиняемый забрал сумку, в которой находились документы, личные вещи. Были подброшены жене потерпевшего в почтовый ящик через три месяца после совершения убийства. Исследование этих документов в последующем через 15 лет дало первую зацепку.

15 лет следователи не могли найти зацепку. Как УСК расследовал убийство в Минске 94-го?-22

В ходе расследования проведено огромное количество экспертиз, а также поднят большой пласт оперативной работы. В конечном итоге следователям удалось получить доказательство о причастности обвиняемого. Под тяжестью и бескомпромиссностью фактов он дал признательные показания.

15 лет следователи не могли найти зацепку. Как УСК расследовал убийство в Минске 94-го?-25

Обвиняемый:
Такое состояние было, что начал ничего не понимать. Я просто его начал бить. В конце он упал. При этом он еще продолжал кричать, оскорблять меня. Первое попавшее взял, то ли камень, то ли что, в руку. Пару ударов нанес ему по голове.

Читайте также:

В 2023 году совершено более 10 тыс. виртуальных преступлений. Как потерпевшая из Минска не попалась телефонным мошенникам?

В 2023-м Следственный комитет Беларуси отметил 12-летие

«Вор в законе» пообещал подельникам 700 тысяч долларов за убийство уголовного авторитета

# Следственный комитет Беларуси # общество # Владислав Любаскин # Глеб Прокофьев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вор в законе» пообещал подельникам 700 тысяч долларов за убийство уголовного авторитета
24 сентября 2023 17:42

«Вор в законе» пообещал подельникам 700 тысяч долларов за убийство уголовного авторитета

80 лет назад советскими разведчицами в Минске был убит гауляйтер Вильгельм Кубе
24 сентября 2023 17:27

80 лет назад советскими разведчицами в Минске был убит гауляйтер Вильгельм Кубе

«Вода была красная от крови». Как форсировали Днепр в районе белорусского Комарина?
24 сентября 2023 17:10

«Вода была красная от крови». Как форсировали Днепр в районе белорусского Комарина?