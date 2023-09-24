15 лет следователи не могли найти зацепку. Как УСК расследовал убийство в Минске 94-го?

Новости Беларуси. На страже внутреннего порядка и безопасности сотрудники Следственного комитета. Они расследуют 99 % уголовных дел о преступлениях, совершенных в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Минск. 1994 год. Поздний вечер. Белорусская столица уже засыпала. Но в одной из квартир было неспокойно. Глава семьи не вернулся домой с работы, пришлось обратиться в милицию.

Владислав Любаскин, начальник Следственного управления УСК по Минску:

После трудовой смены с коллегами в одном заведении немножечко выпил и уже в довольно веселом состоянии возвращался в автобус.

Там он познакомился с 17-летним парнем. Не доехав до дома, вместе они вышли на одной из автобусных остановок.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Однако крепкий напиток лишь поднял градус общения. А когда слова закончились, несовершеннолетний нанес удары камнем и руками по голове и другим частям тела своего собутыльника.

Эти 30 ударов оказались для жертвы смертельными. Тело мужчины нашли лишь спустя несколько дней. Владислав Любаскин, начальник Следственного управления УСК по Минску:

Обнаружен в лесополосе труп, он немножко был привален ветками, автомобильными покрышками. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все усилия, которые были предложены для раскрытия данного дела, не увенчались успехом.

Глеб Прокофьев:

Долгое время это уголовное дело пылилось на полке. Лишь спустя годы удалось узнать, кому принадлежит след пальца, найденный на документах. Этот факт сдвинул расследование с мертвой точки.

Олег Кацапов, заместитель начальника отдела Следственного управления УСК по Минску:

Обвиняемый забрал сумку, в которой находились документы, личные вещи. Были подброшены жене потерпевшего в почтовый ящик через три месяца после совершения убийства. Исследование этих документов в последующем через 15 лет дало первую зацепку.