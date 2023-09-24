15 лет следователи не могли найти зацепку. Как УСК расследовал убийство в Минске 94-го?

Новости Беларуси. На страже внутреннего порядка и безопасности сотрудники Следственного комитета. Они расследуют 99 % уголовных дел о преступлениях, совершенных в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На страже внутреннего порядка и безопасности сотрудники Следственного комитета. Они расследуют 99 % уголовных дел о преступлениях, совершенных в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Минск. 1994 год. Поздний вечер. Белорусская столица уже засыпала. Но в одной из квартир было неспокойно. Глава семьи не вернулся домой с работы, пришлось обратиться в милицию.
Владислав Любаскин, начальник Следственного управления УСК по Минску:
После трудовой смены с коллегами в одном заведении немножечко выпил и уже в довольно веселом состоянии возвращался в автобус.
Там он познакомился с 17-летним парнем. Не доехав до дома, вместе они вышли на одной из автобусных остановок.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Однако крепкий напиток лишь поднял градус общения. А когда слова закончились, несовершеннолетний нанес удары камнем и руками по голове и другим частям тела своего собутыльника.
Эти 30 ударов оказались для жертвы смертельными. Тело мужчины нашли лишь спустя несколько дней.
Владислав Любаскин, начальник Следственного управления УСК по Минску:
Обнаружен в лесополосе труп, он немножко был привален ветками, автомобильными покрышками. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все усилия, которые были предложены для раскрытия данного дела, не увенчались успехом.
Глеб Прокофьев:
Долгое время это уголовное дело пылилось на полке. Лишь спустя годы удалось узнать, кому принадлежит след пальца, найденный на документах. Этот факт сдвинул расследование с мертвой точки.
Олег Кацапов, заместитель начальника отдела Следственного управления УСК по Минску:
Обвиняемый забрал сумку, в которой находились документы, личные вещи. Были подброшены жене потерпевшего в почтовый ящик через три месяца после совершения убийства. Исследование этих документов в последующем через 15 лет дало первую зацепку.
В ходе расследования проведено огромное количество экспертиз, а также поднят большой пласт оперативной работы. В конечном итоге следователям удалось получить доказательство о причастности обвиняемого. Под тяжестью и бескомпромиссностью фактов он дал признательные показания.
Обвиняемый:
Такое состояние было, что начал ничего не понимать. Я просто его начал бить. В конце он упал. При этом он еще продолжал кричать, оскорблять меня. Первое попавшее взял, то ли камень, то ли что, в руку. Пару ударов нанес ему по голове.
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