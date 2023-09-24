В 2023-м Следственный комитет Беларуси отмечает 12-летие

Новости Беларуси. На страже внутреннего порядка и безопасности сотрудники Следственного комитета. Они расследуют 99 % уголовных дел о преступлениях, совершенных в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На страже внутреннего порядка и безопасности сотрудники Следственного комитета. Они расследуют 99 % уголовных дел о преступлениях, совершенных в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
99 % уголовных дел, совершенных в нашей стране, расследуют подразделения Следственного комитета. С начала года только в Минске зарегистрировано уже больше 13 тысяч преступлений.
Андрей Гриб, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Закон, справедливость, отечество – это не простые слова. В этом году Следственный комитет отмечает 12-летие. За ними стоит ежедневный и кропотливый труд следователей, которые без остатка отдают свои силы на установление истины, восстановление справедливости и обеспечение неотвратимости наказания.
Ежесуточно. И днем, и ночью следователи готовы защищать интересы и права белорусов. Сотрудники ведомства на страже закона уже 12 лет.
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