В 2023-м Следственный комитет Беларуси отмечает 12-летие

Новости Беларуси. На страже внутреннего порядка и безопасности сотрудники Следственного комитета. Они расследуют 99 % уголовных дел о преступлениях, совершенных в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

99 % уголовных дел, совершенных в нашей стране, расследуют подразделения Следственного комитета. С начала года только в Минске зарегистрировано уже больше 13 тысяч преступлений.