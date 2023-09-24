«Вода была красная от крови». Как форсировали Днепр в районе белорусского Комарина?

Новости Беларуси. На неделе о событиях Великой Отечественной войны вспоминали и на юге нашей страны. Ровно 80 лет назад, 23 сентября 1943 года, был освобожден первый населенный пункт Беларуси. Это поселок Комарин. Отсюда, с самой южной точки БССР, и началось долгожданное освобождение нашей республики. Сегодня это событие – символический старт для общего марафона памяти, посвященного освобождению Беларуси. Когда Днепр повернули вспять. Исторический экскурс Анны Корольчук в программе «Неделя» на СТВ.

Даже спустя 80 лет Иван Прусенок не забыл, в каком страхе держали сельчан фашисты. Самый пожилой житель деревни Галки рассказывает, как гитлеровцы отбирали у его матери продукты и не давали возделывать землю. Несогласных с нацистским режимом соседей публично убивали.

Иван Прусенок, житель деревни галки:

Даже я сам очевидец. Вон там женщину закапывали, считали, что с партизанами зналась. А дитя живое закапывали. Если полезешь доставать его – и тебя убьют. У оккупированных полешуков выбор был ограниченным: или самим идти в партизаны, или прятаться от фашистских агрессоров по лесам, затаиться и ждать освобождения. Комаринцы держались 764 дня.

После победы в Сталинградской битве и полного краха фашистов в районе Курской дуги Днепр для обеих армий расценивался как стратегический плацдарм. А форсирование реки стало одним из крупнейших сражений в мировой истории. С двух сторон в нем участвовало около 4 миллионов человек. На правом (белорусском) берегу фашисты возвели мощные укрепления – знаменитый Восточный вал. Его прорыв советскими войсками – это фактически открытые ворота на Запад. 23 сентября 1943 года то, что казалось невозможным, удалось воплотить.

Более пологий берег Комарина, узкие места реки, помощь местных партизан, отвлекающие маневры и невероятная отвага бойцов – сошлось все. Первый освобожденный населенный пункт Беларуси открыл Красной армии пути для наступательных операций в Польше, Карпатах и на Балканах. За проявленное мужество при форсировании Днепра у Комарина 20 человек удостоены звания Герой Советского Союза.

Анна Корольчук, корреспондент:

Изначально в братской могиле в Комарине покоилось около 600 человек, но поисковые работы никогда не останавливались. Сегодня известны имена практически тысячи павших воинов, которые боролись за освобождение поселка.

Многие не вернулись из молодых. Как говорила бабушка, офицер – танк, то есть молодые офицеры остановили это продвижение. Молодые офицеры погибли, но враг не сбросил.

Константин Мищенко родом из тех мест, учился в Комаринской школе. Еще в детстве рассказы родных о храбрости солдат так впечатлили мальчика, что он увлекся исследовательской работой. Изучение Великой Отечественной войны и удивительных примеров героизма стало делом жизни. Теперь Константин Сергеевич – настоящий хранитель истории, правду о которой старается донести до молодого поколения.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Из Лучина 13-я армия вышла сюда, а уже рядом – 61-я армия, потом 63-я, потом 65-я. Огромное скопление сил, у нас двух-трехкратный перевес был в силах и средствах. Для наступления так и должно быть. Конечно, потери были, потому что вода. Под тем же Лоевом – я тоже беседовал со многими еще живыми ветеранами – они говорили, что, да, на полметра вода сверху была красная от крови.

Сухие строки военных отчетов не передают той самоотверженности, которую проявляли бойцы во время наступления. Отправлялись на верную смерть. Между деревнями Галки и Вялье обычная стрелковая рота, укомплектованная 18-летними парнями, за 20 минут переправилась через Днепр и захватила первую линию траншей противника. В жесточайшем бою удерживали плацдарм 12 часов. В итоге 16 воинов подразделения были удостоены звания Герой Советского Союза – единственный случай за всю историю войны. Командовал ротой героев азербайджанец Мелик Магерамов.

Любовь Деркач, председатель Брагинской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

В нашем районе много захоронений и братских могил. Тут все национальности. Когда было 50-летие освобождения Комарина, к нам столько национальностей приезжало: и узбеки, и казахи, грузины.

Останки погибших в 1943 году солдат до сих пор находят в окрестностях, перезахоранивают со всеми почестями. Искать их биографии и родственников помогает в том числе и местная школа. 35 лет назад здесь открылась музейная комната, наполненная фотографиями, фронтовыми письмами и газетными вырезками. Педагоги вместе с учениками проводят серьезную краеведческую работу, по крупицам собирая информацию о тех, кто внес свой вклад в освобождение поселка.

Валентина Шульга, учитель истории Комаринской средней школы имени п. Шпетного:

Пришла идея, может быть, в этом году сделаем исследовательскую работу «История в письмах, или письма с войны». Потому что у нас есть письма с фронта и письма родственников. И если их перечитать, там можно найти такие интересные сюжеты. И воспоминания ветеранов у нас тоже записаны от руки, в основном писали сами ветераны, ставили свою подпись. Это где-то середина 1980-х годов.

К 80-летней годовщине освобождения Комарина школе присвоили имя Павла Шпетного, уроженца этих мест. Герой Советского Союза погиб на Курской дуге, не дожив пары месяцев до форсирования родного днепровского берега.