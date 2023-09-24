Главное – вдохновить ребёнка. Поговорили с единственным в Беларуси народным учителем

Новости Беларуси. Интересно, что на встрече с главой государства по образованию были не только профильные чиновники, высшие должностные лица, но и учителя, которые работают в школах, и многие приехали из регионов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Значит, Президенту нужно знать не только теорию, но и практику – как обстоят дела на самом деле. А учитель – тот самый проводник в реальную школьную жизнь. Валерий Барашков преподает физику. И делает это, судя по всему, на отлично. Он единственный в Беларуси народный учитель, который уж точно вывел свою формулу успешного преподавания. Наша Юлия Мычка пообщалась с педагогом.

На совещание к Президенту первый и пока единственный народный учитель Беларуси Валерий Барашков ехал с легким волнением и не с пустыми руками. Могилевский педагог вез три волнующих его вопроса.

Валерий Барашков, народный учитель Беларуси:

Я ни один вопрос там не задал. Не потому, что не мог, потому что на все три вопроса я там получил ответ. И ответы от Президента.

Один из этих вопросов касался учебников. В своей работе народный учитель опирается на пособия разного времени. Неоспоримый плюс изданий советской эпохи – это доступность. Да, блеклые картинки явно проигрывают на фоне содержания, но книга не пугает своей наукоемкостью (это как раз то, о чем говорил глава государства). А вот самых первых белорусских учебников боялись и сами учителя. Валерий Барашков:

Первые, когда начали свои учебники издавать, учителя плакали. Приходили: почитайте объяснение, как это понять, как это определение, что такое тут написано? И действительно, учебник написать непросто. Я преклоняюсь перед авторами учебников, которые решились на это. Потомку что это, по сути дела, голову положить на плаху. Критикуют же все и вся. К качеству учебников по-прежнему есть вопросы. Родители часто критикуют упражнения, которые действительно стали гораздо сложнее. Но это не прихоть авторов, а необходимость, которую диктует сама жизнь.

Валерий Барашков:

Жизнь усложняется, и образование должно усложняться. Иначе мы конкурировать не будем на мировой арене. Мне очень приятно было понимание Президента, которое совпадает полностью с моим. Все учебники российские я не выкидывал никогда. Если и списывали когда-то, я их забирал сюда по 10-20 экземпляров. Иногда пользуемся.

Читать учебник физики как художественную литературу вряд ли получится. По наблюдениям опытных учителей, осилить его без дополнительных объяснений способны только 2-3 человека в классе. И тогда на помощь приходит педагог. Как у дирижера в оркестре, его задача – превратить сухую партию в музыку открытий. Валерий Барашков:

Самое главное для учителя на своем предмете – вдохновить ребенка. Пусть он и не понимает физику, но он понял, что оно рядом с ним.

Юлия Мычка, корреспондент:

А так необычно выглядит двухэтажная лаборатория, где талантливый педагог вкусно преподает один из самых сложных предметов. После зрелищных опытов проглотить гранит науки становится намного легче.

Лампы, провода, катушки, семена свеклы, яичная скорлупа и даже чаша справедливости, привезенная из Египта. Все эти чудо-предметы помогают наглядно продемонстрировать, как работают законы физики. Большинство приборов Барашков смастерил сам. Здесь начинается «залипательная физика». В такую три года назад влюбилась Алина Полонская. Одиннадцатиклассница мечтает связать свою жизнь с прикладной физикой. В этом году она взяла серебро республиканской олимпиады и уже «съела», как говорит сам Барашков, все его сложные задачи.

Алина Полонская, учащаяся Могилевского областного лицея № 1:

Во-первых, он очень доступно объясняет. В физике есть очень сложные концепции, которые тяжело представить в голове. Не знаю, например, четырехмерное пространство – это невозможно представить. А он предоставляет такие наглядные примеры, примеры из жизни, из жизненных ситуаций. И все становится гораздо понятнее. В былые времена учителей ценили за объем ценной информации, которой он обладал. Сегодня Ok, Google ответит на любые вопросы в постах, картинках и видео. Но так ли эффективна Всемирная паутина в образовательном процессе?

Валерий Барашков:

Я детям всем говорю: когда я что-то объясняю или кто-то из учителей объясняет, обязательно смотрите на учителя. Возьмите ручку, что-то записывайте, но когда вы смотрите, вы то, что говорит учитель, и его жесты все повторяете. Только повторяйте внутренними зеркальными своими нейронами. В этом смысл собеседования и мышления.