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Главное – вдохновить ребёнка. Поговорили с единственным в Беларуси народным учителем

24 сентября 2023 17:03
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Новости Беларуси. Интересно, что на встрече с главой государства по образованию были не только профильные чиновники, высшие должностные лица, но и учителя, которые работают в школах, и многие приехали из регионов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Значит, Президенту нужно знать не только теорию, но и практику – как обстоят дела на самом деле. А учитель – тот самый проводник в реальную школьную жизнь. Валерий Барашков преподает физику. И делает это, судя по всему, на отлично. Он единственный в Беларуси народный учитель, который уж точно вывел свою формулу успешного преподавания.

Наша Юлия Мычка пообщалась с педагогом.

Главное – вдохновить ребёнка. Поговорили с единственным в Беларуси народным учителем-1

На совещание к Президенту первый и пока единственный народный учитель Беларуси Валерий Барашков ехал с легким волнением и не с пустыми руками. Могилевский педагог вез три волнующих его вопроса.

Главное – вдохновить ребёнка. Поговорили с единственным в Беларуси народным учителем-4

Валерий Барашков, народный учитель Беларуси:
Я ни один вопрос там не задал. Не потому, что не мог, потому что на все три вопроса я там получил ответ. И ответы от Президента.

Главное – вдохновить ребёнка. Поговорили с единственным в Беларуси народным учителем-7

Один из этих вопросов касался учебников. В своей работе народный учитель опирается на пособия разного времени. Неоспоримый плюс изданий советской эпохи – это доступность. Да, блеклые картинки явно проигрывают на фоне содержания, но книга не пугает своей наукоемкостью (это как раз то, о чем говорил глава государства). А вот самых первых белорусских учебников боялись и сами учителя.

Валерий Барашков:
Первые, когда начали свои учебники издавать, учителя плакали. Приходили: почитайте объяснение, как это понять, как это определение, что такое тут написано? И действительно, учебник написать непросто. Я преклоняюсь перед авторами учебников, которые решились на это. Потомку что это, по сути дела, голову положить на плаху. Критикуют же все и вся.

К качеству учебников по-прежнему есть вопросы. Родители часто критикуют упражнения, которые действительно стали гораздо сложнее. Но это не прихоть авторов, а необходимость, которую диктует сама жизнь.

Главное – вдохновить ребёнка. Поговорили с единственным в Беларуси народным учителем-10

Валерий Барашков:
Жизнь усложняется, и образование должно усложняться. Иначе мы конкурировать не будем на мировой арене. Мне очень приятно было понимание Президента, которое совпадает полностью с моим. Все учебники российские я не выкидывал никогда. Если и списывали когда-то, я их забирал сюда по 10-20 экземпляров. Иногда пользуемся.

Главное – вдохновить ребёнка. Поговорили с единственным в Беларуси народным учителем-13

Читать учебник физики как художественную литературу вряд ли получится. По наблюдениям опытных учителей, осилить его без дополнительных объяснений способны только 2-3 человека в классе. И тогда на помощь приходит педагог. Как у дирижера в оркестре, его задача – превратить сухую партию в музыку открытий.

Валерий Барашков:
Самое главное для учителя на своем предмете – вдохновить ребенка. Пусть он и не понимает физику, но он понял, что оно рядом с ним.

Главное – вдохновить ребёнка. Поговорили с единственным в Беларуси народным учителем-16

Юлия Мычка, корреспондент:
А так необычно выглядит двухэтажная лаборатория, где талантливый педагог вкусно преподает один из самых сложных предметов. После зрелищных опытов проглотить гранит науки становится намного легче.

Главное – вдохновить ребёнка. Поговорили с единственным в Беларуси народным учителем-19

Лампы, провода, катушки, семена свеклы, яичная скорлупа и даже чаша справедливости, привезенная из Египта. Все эти чудо-предметы помогают наглядно продемонстрировать, как работают законы физики. Большинство приборов Барашков смастерил сам. Здесь начинается «залипательная физика». В такую три года назад влюбилась Алина Полонская. Одиннадцатиклассница мечтает связать свою жизнь с прикладной физикой. В этом году она взяла серебро республиканской олимпиады и уже «съела», как говорит сам Барашков, все его сложные задачи.

Главное – вдохновить ребёнка. Поговорили с единственным в Беларуси народным учителем-22

Алина Полонская, учащаяся Могилевского областного лицея № 1:
Во-первых, он очень доступно объясняет. В физике есть очень сложные концепции, которые тяжело представить в голове. Не знаю, например, четырехмерное пространство – это невозможно представить. А он предоставляет такие наглядные примеры, примеры из жизни, из жизненных ситуаций. И все становится гораздо понятнее.

В былые времена учителей ценили за объем ценной информации, которой он обладал. Сегодня Ok, Google ответит на любые вопросы в постах, картинках и видео. Но так ли эффективна Всемирная паутина в образовательном процессе?

Главное – вдохновить ребёнка. Поговорили с единственным в Беларуси народным учителем-25

Валерий Барашков:
Я детям всем говорю: когда я что-то объясняю или кто-то из учителей объясняет, обязательно смотрите на учителя. Возьмите ручку, что-то записывайте, но когда вы смотрите, вы то, что говорит учитель, и его жесты все повторяете. Только повторяйте внутренними зеркальными своими нейронами. В этом смысл собеседования и мышления.

Главное – вдохновить ребёнка. Поговорили с единственным в Беларуси народным учителем-28

За тем, как растут юные физики в лаборатории, наблюдает целое стадо барашков. Это подарки любимому учителю от благодарных учеников. На фото выпускники разных поколений, но всех их объединяет одно – любовь. Может, не столько к самой физике (ведь алгоритмы и формулы так или иначе забудутся), сколько к самому педагогу.

# Учитель # общество # Юлия Мычка # Валерий Барашков # Фотофакт

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