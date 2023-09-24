80 лет назад советскими разведчицами в Минске был убит гауляйтер Вильгельм Кубе

И еще об одном знаковом событии, повлиявшем на ход Великой Отечественной. 80 лет назад, в ночь на 22 сентября 1943-го, в Минске был убит генеральный комиссар Беларуси Вильгельм Кубе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И еще об одном знаковом событии, повлиявшем на ход Великой Отечественной. 80 лет назад, в ночь на 22 сентября 1943-го, в Минске был убит генеральный комиссар Беларуси Вильгельм Кубе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Гауляйтер был злейшим врагом белорусского народа, доводивший буквально до стона наши земли. Он скрупулезно претворял в жизнь уничтожительные планы фюрера, гордо докладывал об истреблении евреев, издевательствах в гетто, лично присутствовал на казнях патриотов, за что и прослыл главным палачом Беларуси.
В ликвидации Кубе было параллельно задействовано 12 спецгрупп. Настоящая охота на гауляйтера никак не доходила до финала. Из-за неудавшихся покушений Кубе даже получил прозвище Счастливчик Вильгельм.
Но Надежда Троян, Мария Осипова и Елена Мазаник – эти имена навсегда войдут в историю – провернули уникальную операцию, поставив смертельную точку в биографии фашиста. 21 сентября 1943 года Надежда Троян вышла из расположения партизанской бригады с бомбой в коробке из-под торта. За сутки до этого из отряда разведуправления армии еще одну бомбу вынесла Мария Осипова: спрятала в корзинку, накрыв сверху ягодами. Именно этот смертельный презент и подложила Мазаник в постель Кубе. Трио разведчиц чуть позже представили к высшей награде, а в Германии их объявили личными врагами Рейха.