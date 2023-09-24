80 лет назад советскими разведчицами в Минске был убит гауляйтер Вильгельм Кубе

И еще об одном знаковом событии, повлиявшем на ход Великой Отечественной. 80 лет назад, в ночь на 22 сентября 1943-го, в Минске был убит генеральный комиссар Беларуси Вильгельм Кубе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Гауляйтер был злейшим врагом белорусского народа, доводивший буквально до стона наши земли. Он скрупулезно претворял в жизнь уничтожительные планы фюрера, гордо докладывал об истреблении евреев, издевательствах в гетто, лично присутствовал на казнях патриотов, за что и прослыл главным палачом Беларуси.

В ликвидации Кубе было параллельно задействовано 12 спецгрупп. Настоящая охота на гауляйтера никак не доходила до финала. Из-за неудавшихся покушений Кубе даже получил прозвище Счастливчик Вильгельм.