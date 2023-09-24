В 2023 году совершено более 10 тыс. виртуальных преступлений. Как потерпевшая из Минска не попалась телефонным мошенникам?

Новости Беларуси. На страже внутреннего порядка и безопасности сотрудники Следственного комитета. Они расследуют 99 % уголовных дел о преступлениях, совершенных в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На страже внутреннего порядка и безопасности сотрудники Следственного комитета. Они расследуют 99 % уголовных дел о преступлениях, совершенных в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Раскрытое преступление 90-х годов поражает своей жесткостью, но не менее опасны и коварны мошенники, которые взяли на вооружение виртуальные технологии. Количество преступлений в сфере высоких технологий также в топе и продолжает расти. За 8 месяцев 2023 года в нашей стране их более 10 тысяч. Почти треть из них расследуют столичные следователи. Сценарий таких преступлений примерно одинаковый. Так и было с Валентиной Никифоровной.
Валентина Бортник, потерпевшая:
Она сказала, что моя племянница сбила на пешеходном переходе девушку. Девушка находится в тяжелом состоянии. В больницу приехал ее отец и просит компенсацию – 70 тысяч рублей. Если у вас есть такие деньги, мы продолжим с вами этот разговор.
Деньги нашлись. Но для Валентины – это была лишь игра. Еще в начале разговора женщина по мобильному телефону сообщила внуку-следователю, что на связи с ней мошенники.
Злоумышленник здесь же был задержан с поличным. Им оказался несовершеннолетний. Молодые люди еще и подрабатывали спортиками. За день до финала их карьеры они избили мужчину, который занимался незаконным оборотом наркотиков и обманул своих кураторов.
Еще раз кинешь – я тебя лично найду.
Антон Шванковский, старший следователь Первомайского РОСК Минска:
В ходе отработки мобильного телефона задержанного, применением криминалистических комплексов, находящихся в использовании комитета судебных экспертиз, были установлены удаленные видеозаписи, на которых были запечатлены обстоятельства избиения неустановленного гражданина. И требования его извиниться перед известным магазином, который занимается незаконным оборотом наркотических средств.
Спортики таким образом хотели заработать на новые гаджеты и одежду модных брендов. Инструментом для трудоустройства были различные группы в мессенджере. Там со своими кураторами они обговаривали условия работы и оплату.
Деньги сразу же у обменника заберешь. Какую сумму, я тебе скажу, когда мы пересчитаем их на обмене.
Антон Шванковский:
По итогам расследования обвиняемым было предъявлено обвинение в совершении похищения человека, истязания, угрозе убийством и нанесении тяжких телесных повреждений, разбоя, совершенным в составе организованной группы, а также в совершении мошенничества в составе организованной группы. Дело передано прокурору для направления в суд.
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