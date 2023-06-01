Вопросы от Метровича и сладкие подарки. Минский метрополитен напомнил правила безопасности детям

Новости Беларуси. Про безопасность напоминают в общественном транспорте. В первый день лета Минский метрополитен поздравил своих маленьких пассажиров с началом каникул, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На станции Октябрьской для детей и их родителей в игровой форме говорили о поведении на перроне, эскалаторе и в вагоне. Не обошлось без сюрпризов. Главный герой акции – анимационный персонаж Метрович – угостил ребят сладкими подарками.

А по эскалатору как нужно правильно спускаться или подниматься?

– Просто стоять на месте и не бегать.

– И ручкой держаться за поручень, правильно?

– Да.

– Какая ты умненькая, заслужила подарочки. Ну-ка держи, это тебе. Поздравляем тебя с началом лета.

В метро езжу часто, правила знаю. Висят всегда плакаты, которые я стараюсь читать, когда есть время. За желтую линию стараюсь не заступать, по эскалатору не бегаю, по левой стороне стоять, по правой – идти. По лестнице тоже не бегать, идти спокойно, со скоростью потока, скажем так.