Вопросы от Метровича и сладкие подарки. Минский метрополитен напомнил правила безопасности детям

Новости Беларуси. Про безопасность напоминают в общественном транспорте. В первый день лета Минский метрополитен поздравил своих маленьких пассажиров с началом каникул, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Про безопасность напоминают в общественном транспорте. В первый день лета Минский метрополитен поздравил своих маленьких пассажиров с началом каникул, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На станции Октябрьской для детей и их родителей в игровой форме говорили о поведении на перроне, эскалаторе и в вагоне. Не обошлось без сюрпризов. Главный герой акции – анимационный персонаж Метрович – угостил ребят сладкими подарками.
А по эскалатору как нужно правильно спускаться или подниматься?
– Просто стоять на месте и не бегать.
– И ручкой держаться за поручень, правильно?
– Да.
– Какая ты умненькая, заслужила подарочки. Ну-ка держи, это тебе. Поздравляем тебя с началом лета.
В метро езжу часто, правила знаю. Висят всегда плакаты, которые я стараюсь читать, когда есть время. За желтую линию стараюсь не заступать, по эскалатору не бегаю, по левой стороне стоять, по правой – идти. По лестнице тоже не бегать, идти спокойно, со скоростью потока, скажем так.
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Минский метрополитен несколько лет назад изготовил три серии анимационных фильмов, которые в доступной форме рассказывают детям основные правила: как себя вести на эскалаторе, если нечаянно уронил предмет на пути, допустим, телефон или какой-то другой предмет. Ну и самое сложное – если ты вдруг нечаянно попал на пути. У нас постоянно проводятся уроки безопасности в школах разных районов, это системная работа, на них приходят представители службы безопасности, службы движения, обязательно пресс-секретарь участвует, замечательный наш анимационный персонаж Метрович.
Напомним, маленькие пассажиры без сопровождения взрослых могут ездить в метро с 7 лет.