«Нравится, когда город чистый». Конкурс на лучшего уборщика, водителя погрузчика и асфальтобетонщика провели в Минске
Новости Беларуси. В столице назвали лучших работников «Горремавтодора» по следующим специальностям: уборщик территорий, водитель погрузчиков и асфальтобетонщик. Здесь прошел конкурс профмастерства «Минский мастер-2023», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, лучшей уборщицей стала Ирина Спиридович, водителем – Сергей Зинькевич, а асфальтобетонщиком – Игорь Мороко. Всего в конкурсе приняли участие около полусотни человек, был представлен каждый район столицы.
Участники продемонстрировали свое мастерство не только на практике, но и ответили на теоретические вопросы. Среди новшеств 2023 года – визитки-презентации промышленных предприятий Минска. Каждый район подготовил свою программу.
Николай Ангерчик, уборщик территории «Горревматодора» Партизанского района:
Мне нравится, когда мой город чистый, когда люди идут по чистому городу, радуются, улыбаются. И мне на душе тоже очень весело, радуется душа, когда нет замечаний, люди все довольны, идут с улыбкой, а не злостью. Это очень хорошая профессия. Нравится, что когда человек идет по чистой дороге, улыбается, радуется, тогда радуется и моя душа.
Денис Глинский, директор предприятия «Горремавтодор» Мингорисполкома»:
Люди ждут этого конкурса, спрашивают об этом конкурсе, делятся впечатлениями после проведения этого конкурса. Всем это нравится, я считаю, что это должно быть, это мотивация к работе. И чтобы минчане и гости столицы видели, как все это происходит, что это нелегкий труд.
Традиционно конкурс проводится в начале лета – вот уже более десяти лет. Победители получили не только звание лучших, но и ценные подарки.