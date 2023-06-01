«Нравится, когда город чистый». Конкурс на лучшего уборщика, водителя погрузчика и асфальтобетонщика провели в Минске

Новости Беларуси. В столице назвали лучших работников «Горремавтодора» по следующим специальностям: уборщик территорий, водитель погрузчиков и асфальтобетонщик. Здесь прошел конкурс профмастерства «Минский мастер-2023», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, лучшей уборщицей стала Ирина Спиридович, водителем – Сергей Зинькевич, а асфальтобетонщиком – Игорь Мороко. Всего в конкурсе приняли участие около полусотни человек, был представлен каждый район столицы.

Участники продемонстрировали свое мастерство не только на практике, но и ответили на теоретические вопросы. Среди новшеств 2023 года – визитки-презентации промышленных предприятий Минска. Каждый район подготовил свою программу.