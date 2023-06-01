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От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?

01 июня 2023 14:49
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Я хочу стать врачом, потому что я думаю, что это очень добрая работа, благородная.

От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?-1

Машинистом поезда метро.

От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?-4

Математиком мечтаю быть, потому что я люблю цифры. Могу даже до миллиона считать.

От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?-7

В зоопарке работать, люблю разных обезьяночек.

От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?-10

Мечтаю быть стюардессой, люблю летать на самолете. Еще я учу английский язык.

От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?-13

Парикмахером, потому что я умею красиво заплетать.

От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?-16

Я хотела сначала стать доктором, но потом захотела стать ландшафтным дизайнером.

От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?-19

– Программистом.
– Пожарным.

От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?-22

Летчиком, наверное.

От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?-25

В детстве мечтал стать строителем, но потом немного мировоззрение поменялось. Теперь мечтаю стать врачом.

От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?-28

Хотел клинику свою ветеринарную открыть.

# Дети # общество # Фотофакт

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