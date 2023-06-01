От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?

Я хочу стать врачом, потому что я думаю, что это очень добрая работа, благородная.

Машинистом поезда метро.

Математиком мечтаю быть, потому что я люблю цифры. Могу даже до миллиона считать.

В зоопарке работать, люблю разных обезьяночек.

Мечтаю быть стюардессой, люблю летать на самолете. Еще я учу английский язык.

Парикмахером, потому что я умею красиво заплетать.

Я хотела сначала стать доктором, но потом захотела стать ландшафтным дизайнером.

– Программистом.

– Пожарным.

Летчиком, наверное.

В детстве мечтал стать строителем, но потом немного мировоззрение поменялось. Теперь мечтаю стать врачом.