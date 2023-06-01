От машиниста до ландшафтного дизайнера – кем мечтают работать современные дети?

Я хочу стать врачом, потому что я думаю, что это очень добрая работа, благородная.
Я хочу стать врачом, потому что я думаю, что это очень добрая работа, благородная.
Машинистом поезда метро.
Математиком мечтаю быть, потому что я люблю цифры. Могу даже до миллиона считать.
В зоопарке работать, люблю разных обезьяночек.
Мечтаю быть стюардессой, люблю летать на самолете. Еще я учу английский язык.
Парикмахером, потому что я умею красиво заплетать.
Я хотела сначала стать доктором, но потом захотела стать ландшафтным дизайнером.
– Программистом.
– Пожарным.
Летчиком, наверное.
В детстве мечтал стать строителем, но потом немного мировоззрение поменялось. Теперь мечтаю стать врачом.
Хотел клинику свою ветеринарную открыть.