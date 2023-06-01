В образовательном центре «Лидер» стартовала летняя кампания. В церемонии открытия принял участие Артём Цуран

Новости Беларуси. Каникулы с пользой. В образовательном центре «Лидер» дан старт летней оздоровительной кампании. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для гостей праздника ребята подготовили концертную программу – с песнями и танцами. Не остались без внимания и сами ребята. Для воспитанников центра организовали развлекательные мероприятия: спортивную эстафету, танцевальный флешмоб и игры на свежем воздухе. Кроме того, работали интерактивные площадки при участии МЧС, Красного креста и НОК Беларуси.

Александра Кротова:

Я уже шестой раз. И каждый раз, когда я езжу, мне хочется сюда снова и снова возвращаться. Здесь очень много разных интересных мероприятий, чудесные воспитатели, которых я очень сильно полюбила.

Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:

В период лета у нас пройдет пять оздоровительных смен. Более тысячи ребят примут участие в реализации программ воспитания. С учетом запросов и наших учащихся, и законных представителей были разработаны программы дополнительного образования детей и молодежи.

Фото: сайт Мингорисполкома

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Первая смена у нас обеспеченность практически 100 % путевками, то есть лагеря все работают на своей проектной мощности, свободных мест нет. Что касается «Лидера», это уникальное учреждение не только оздоровительного характера, но и прежде всего образовательного.