«Памятники – это уже народная традиция». Что должно быть на могиле православного?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Каждую ли родительскую субботу нужно посещать кладбище?

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Да. Кладбище не остается без внимания, мы же тоже так выражаем свое почтение.