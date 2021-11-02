«Памятники – это уже народная традиция». Что должно быть на могиле православного?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Каждую ли родительскую субботу нужно посещать кладбище?
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Да. Кладбище не остается без внимания, мы же тоже так выражаем свое почтение.
Андрей Ломакин, клирик кафедрального собора, заместитель председателя синодального информационного отдела:
Тоже интересный вопрос с посещением кладбищ, даже с поминовением усопших, как это делать. Может, будет удивительно узнать, но для православного христианина обязательным способом поминовения является молитва. Поэтому даже когда мы приезжаем на кладбище, что делает православный христианин? Возжигает свечу, есть такие закрытые свечи, чтобы на ветру не гасли, и совершает литию. Есть лития для мирян – это последовательность молитв об усопших, которую христианин читает над могилой усопшего. По сути все. Еда какая-то, которую расставляют на кладбищах, особые украшения, памятники – это уже народная традиция, не относящаяся к каноническим правилам. И вопрос: а что должно быть на могиле православного христианина? С канонической точки зрения – крест. Потому что крест на могиле свидетельствует о том, что тут погребен христианин. Памятники – это уже народная традиция памяти о своих близких.
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