Google заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Беларуси из-за санкций

Новости Беларуси. Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета из-за антибелорусских санкций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета из-за антибелорусских санкций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Аккаунт отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», – констатирует в своем сообщении Google. Вместе с этим заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал СК. Он насчитывал свыше 23 тысяч подписчиков.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Там содержалась официальная видеоинформация, заявления представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта «Тайны следствия». Конечно же, освещались такие социально значимые темы, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному. На канале находились сотни видеоматериалов, у некоторых из них было даже более миллиона просмотров. Отмечу, что часть материалов касалась в том числе и международного взаимодействия с компанией VISA, ФБР США, российскими коллегами, в том числе по вопросам хищения с банковских карт граждан, которые в настоящее время весьма актуальны.
В начале октября Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС усилить экономические санкции против Беларуси и конкретных лиц. В список в том числе попал и Следственный комитет Беларуси. На что нацелен такой политический подход, пока непонятно, ведь в первую очередь проблема коснется пользователей ресурса, в числе которых и зарубежные журналисты. Впрочем, официальные ресурсы Следственного комитета продолжают работу в штатном режиме, аудитория будет своевременно получать информацию о деятельности ведомства. В работе также будут использоваться иные ресурсы и сервисы потокового видео.