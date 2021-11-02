Google заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Беларуси из-за санкций

Новости Беларуси. Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета из-за антибелорусских санкций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Аккаунт отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», – констатирует в своем сообщении Google. Вместе с этим заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал СК. Он насчитывал свыше 23 тысяч подписчиков.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Там содержалась официальная видеоинформация, заявления представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта «Тайны следствия». Конечно же, освещались такие социально значимые темы, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному. На канале находились сотни видеоматериалов, у некоторых из них было даже более миллиона просмотров. Отмечу, что часть материалов касалась в том числе и международного взаимодействия с компанией VISA, ФБР США, российскими коллегами, в том числе по вопросам хищения с банковских карт граждан, которые в настоящее время весьма актуальны.