Деятельность садоводческих товариществ обсудили на заседании Совета Республики в Жлобине

Каждый метр земли должен использоваться эффективно, ведь это наше богатство. На это обратила внимание Наталья Кочанова на выездном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. Мероприятие прошло в Жлобинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Люди говорят о том, что нужно передать сети энергоснабжения на баланс энергоснабжающих организаций. Говорят иногда о плохой работе председателей садоводческих товариществ. Вместе с тем местные органы власти говорят о том, что сейчас трудно подобрать председателя садоводческого товарищества, потому что где-то не оплачивается, люди не хотят собирать взносы. Хотя, конечно, это неправильно. Конечно, не должно быть заброшенных участков. Потому что нужно наводить порядок, тем более в Год благоустройства, который объявлен в нашей стране Президентом нашей страны.

Главной темой обсуждения стали вопросы деятельности садовых товариществ, особенно актуальные в начале дачного сезона. Летом их посещают около 5 миллионов человек – фактически половина населения Беларуси. Только за этот год в Совет Республики поступило порядка 40 обращений, связанных с функционированием объединений. Еще в 2023 году был подписан Указ Президента, регламентирующий деятельность садовых товариществ. Несмотря на это, регулярно возникают новые проблемы, которые необходимо решать дополнительно. Проведение собраний, работа председателей и казначеев, обустройство инженерных коммуникаций – все это волнует граждан.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень важно их не просто урегулировать, а урегулировать на системной основе. И вот сегодня в ходе дискуссии практически уже появились основные моменты тех изменений, которые нужно ввести в нормативные акты различных уровней, и на уровне законодательном, и на уровне подзаконном. Причем эти все вопросы от жизни. И в интерпретации руководителей государственных органов, министерств и ведомств они обретают уже реальные черты, что позволяет действительно действенно повлиять на ситуацию.

Важная роль в этой работе отводится депутатам – в их силах наладить коммуникацию внутри садовых товариществ.

Лариса Ефименко, председатель Червенского районного Совета депутатов:

Мало знать законодательство. Надо еще приехать к людям и в первую очередь поработать с людьми. Посмотреть, как они проводят общие собрания, какие поднимают вопросы, как реагируют члены товарищества на эти вопросы, и что-то вынести для себя.

Акцент сделали также на наведении порядка, к этому обязывает и объявленный в стране Год благоустройства. Работа с пустующими участками и домами будет продолжена. Положительно оценили участники заседания опыт Гомельской области. Начиная с 2012-го, в регионе ежегодно обновляют по два населенных пункта – ремонтируют дороги, дома, парки, строят социальные объекты. Со следующего года программу планируют расширить до трех точек.