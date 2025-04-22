Модернизация путепроводов – с 2021 года в Минске комплексно реконструировали 22 сооружения

В Минске проходит масштабная модернизация путепроводов. В течение года обновят около 10 сооружений. В ходе работ выполняют усиление конструкций, ремонт опор, укладывают новый асфальт. За четыре года реконструировали более 20 сооружений. Было выделено около 400 миллионов рублей. В ближайшие годы обновление мостов продолжится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Где сейчас идут работы и на каких объектах скоро начнется ремонт? Узнал Михаил Ракутин.

В столице более 100 мостов и путепроводов. Самые старые из них были построены в 50-х годах прошлого века. Тогда использовались другие технологии и материалы, изменилась и нагрузка. В то время по путепроводу в час проезжало 30 машин, а сейчас – тысяча. Многие конструкции морально устарели. Поэтому было проведено обследование – 39 путепроводов нуждались в ремонте. Сейчас работы ведутся на 5 мостах.

Михаил Ракутин, корреспондент:

На путепроводе, соединяющем проспект Независимости и Московскую улицу, завершен демонтаж балок пролетного строения. Сейчас производится разборка промежуточных опор. Работы идут в соответствии с графиком. Уже забетонированы ключевые элементы, в ближайшее время начнется монтаж металлических пролетных строений. Подрядчики работают в усиленном режиме – задействовано более 30 специалистов и 10 единиц спецтехники. Ремонт ведется круглосуточно.