МВД Беларуси: миграционная ситуация в стране остаётся стабильной

Миграционная ситуация в Беларуси остается стабильной, несмотря на то, что число иностранных гостей, въезжающих в нашу страну, стремительно растет. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел. Хотя находятся желающие подлить масла в огонь на этой почве и запугать граждан. В Сети периодически всплывают информационные вбросы на эту тему. Так, на днях завирусилось видео с дерущимися на улицах Гомеля молодыми людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы публикации окрестили их «первым десантом пакистанцев». Однако ролик всего-навсего очередная дешевая провокация. На самом деле на этих кадрах – два марокканских студента, у которых возник конфликт на бытовой почве. Дебоширов оперативно задержала милиция, решается вопрос о привлечении их к ответственности. В МВД подчеркивают: хотя число приезжих увеличивается, рост преступности с их участием не зафиксирован.

Вадим Заборонок, начальник отдела миграции ДГИМ Министерства внутренних дел Беларуси:

Под строгим контролем правоохранительных органов находятся не только вопросы въезда и выезда из республики, но и пребывания в нашей стране. В основном к нам приезжают законопослушные граждане. Беларусь открыта для всех. Но в то же время к каждому нарушителю законодательства применяются самые строгие меры реагирования, вплоть до выдворения из страны. Широкий общественный резонанс получила произошедшая в выходные дни в Гомеле драка между двумя марокканцами. Событие обросло слухами и домыслами.

Почвой для новой волны фейков стало заявление нашего Президента о возможности принять на работу около 150 тысяч пакистанских специалистов. Деструктивные силы воспользовались возможностью вывернуть все наизнанку. Экстремистские ресурсы тут же подняли истерику, которую подхватили тиктокеры.