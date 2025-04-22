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Парламент Чехии рассмотрит ужесточение правил для мигрантов

22 апреля 2025 16:54
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В Европе крепчает антимиграционный фронт. Теперь и Чехия присоединяется к беспощадной борьбе с нелегалами. К июлю правительство страны намерено принять поправку к закону о мигрантах, чтобы удовлетворить требования главы Европарламента об ужесточении правил въезда в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Чехии рассмотрит ужесточение правил для мигрантов-2

Министр иностранных дел Чехии заявил, что новый документ предусматривает более тщательную проверку просителей убежища, упрощенные процедуры рассмотрения дел без предварительного суда и сокращение социальных выплат. Закон также интегрирует элементы недавно принятого миграционного пакта ЕС.

Напомним, что в рамках данного документа Еврокомиссия планирует создать центр фильтрации беженцев на острове Лесбос. Здесь будут оперативно проверять всех, кто нелегально пересекает границы Шенгенской зоны, а также без промедления выдворять переселенцев, которые не соответствуют законодательным миграционным требованиям стран Евросоюза.

# Международная политика

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