Весенние полевые работы обошлись Витебской области в 380 млн рублей

Перед аграриями страны амбициозные задачи ставит сам Президент. Благодаря вниманию со стороны главы государства каждый осознает и значимость своей работы, на результат нацелены все: от механизатора до директора сельхозпредприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посевная кампания набрала серьезные обороты и уже выходит на финишную прямую. Отголоски зимы окончательно в прошлом даже в самом северному регионе страны. В Витебской области установилась весенняя погода, ставшая стимулом для работы аграриев.

В этом хозяйстве работа начинается с восходом солнца. Ведь, как известно, день год кормит. Четко понимают это механизаторы.

Сергей Костюшев, механизатор сельхозпредприятия «Новые Горяны»:

С 7 утра и до 7. Смотря какая земля. И по 30, и по 20 гектаров. От контурности поля зависит. Сегодня я проехал за 60 километров из другого хозяйства. И здесь только с обеда начал.

Сев ранних зерновых и зернобобовых без кукурузы, гречих и проса завершается. Брестская, Гомельская и Минская области этот вопрос успешно закрыли. На очереди другие регионы.

Александр Стукан, директор сельхозпредприятия «Новые Горяны»:

На Витебщине, наверное, ввиду своего географического положения, невозможно занимать лидирующие позиции. Хотя нужно стремиться к этому, выполняя технологию. Тем не менее балл плодородия почвы немножко другой, поэтому показатели в растениеводстве на Витебщине всегда скромнее, чем в наших лидирующих областях. Позже, конечно, приходит тепло, соответственно, позже уходит с наших полей снег. Не такое это плохое явление, влага остается, но тем не менее зайти на поле можно позже.

Несмотря на объективные сложности, в 2025 году северный регион ставит перед собой амбициозную задачу – улучшить показатели 2024-го. Чтобы получить щедрый урожай, необходимо сделать хороший задел, притом оперативно и согласно технологии. Сев ранних яровых зерновых на этом участке заканчивает, но впереди другие поля и другие культуры.