В 6 белорусских больницах появится новое оборудование – выделено более 800 тысяч рублей

Новости Беларуси. Высокотехнологичное оборудование будет закуплено для шести белорусских больниц до за счет спонсорских средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено соглашением о реализации проекта «Здоровье в каждый регион», которое 24 июля подписано в Минздраве.

Новое оснащение получат районные больницы Иваново, Лельчиц, Лепеля, Мяделя, Новогрудка и Шклова. Речь идет о решениях в области эндоскопии. Что сыграет важную роль в ранней диагностике заболеваний. На переоснащение выделено свыше 800 тысяч рублей. Ожидается, что оборудование будет передано клиникам в конце 2023 года. За это время специалисты пройдут соответствующую подготовку.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Одна из важнейших задач, поставленных перед нами по модернизации и улучшению качества оказания медицинской помощи. Целый блок был связан с этим. Начиная от оборудования, заканчивая требованием соблюдения санитарно-эпидемиологических условий для оказания этих моментов. И, конечно же, подготовки специалистов. Поэтому шесть комплексов – это важно, безусловно, важно. Сопоставимы они с государственным? Наверное, в полной мере нет. Но еще раз повторюсь: дорогу осилит идущий и каждый вклад – это очень важно.