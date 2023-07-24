Лидеры уборочной-2023. Первых двухтысячников наградили в Минской области

Новости Беларуси. Они работают от первой росы до захода солнца, чтобы обеспечить страну продовольствием. Лидеров уборочной кампании – 2023 становится все больше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, молодежный экипаж комбайнеров из Клецкого района первым в этом сезоне перешагнул 2-тысячный рубеж по намолоту зерна.

Свой большой личный вклад в общее дело внесли Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства «Кухчицы». Для этого тандема добиваться рекордных результатов – дело привычное. В 2022 году на счету комбайнеров было 3 тысячи тонн зерна, а в 2020-м – 4,5. Важно не только намолотить, но и доставить урожай на хранение и переработку. В этом деле также определили лидера. Награду получил водитель Алексей Казак.

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Здесь есть хлеб, это прежде всего. Сегодня проще нашему экипажу достичь определенных успехов, когда есть что молотить, когда на поле вырос хлеб, когда технологически выполнены все мероприятия, независимо от погодных условий. Вы видите, какая была аномальная жара – более 60 дней по многим регионам не было дождей. Но в данном регионе проходили дожди, тем самым вы видите, какой сегодня результат.

Сергей Здрок, директор сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Я скажу, что уборка зерновых – это маленькая раскачка перед большим прыжком. Большой прыжок тот, который нам предстоит, начиная с августа и до октября. Большой-большой труд. Нам предстоит уборка кукурузы на силос и на зерно, картофеля у нас очень много, сахарной свеклы. А также сев озимого рапса и озимых зерновых.