Вопрос бедных и голодающих стран — спекуляция. Кому реально выгоден зерновой коридор?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Обратите внимание на нашу плазму, именно так выглядит зерновой коридор, о продлении работы которого и договорились в Стамбуле. Хочу обратить снимание, что гарантиями выполнения инициативы остались ООН, Турция. Украина обратилась к партнерам в рамках инициативы с предложением продлить ее минимум на год, потому как на данный момент она продлена на 120 дней. Как вы считаете, поддержит ли эту инициативу Россия?
Вадим Боровик, политолог:
Хочу сразу сказать, что вопрос бедных и голодающих стран – это вопрос чисто спекулятивный. Никого их судьба не волнует, все продавливают свои интересы в этом регионе. Естественно, позиция России более здравая, потому что санкции и логистические ограничения приводят к дефициту и удорожанию. Но Турция усиливает свое влияние в регионе, получает дешево российское зерно, создает себе энергетические хабы, получает дешево энергоносители, ЕС набивает закрома за счет этой сделки, старается не допустить новой волны миграции из Северной Африки. США решают свои вопросы, Украина под видом этой сделки зарабатывает деньги на экспорт и пытается себе допоставлять вооружение морским путем. Поэтому на последнем месте судьба бедных.
Надежда Сасс:
Но ведь Россия не сразу узнала о том, что страны третьего мира получают 5-7 %.
Вадим Боровик:
Я вам приведу несколько примеров, чтобы вы понимали. Если вас так волнует судьба африканских народов, территория больше территории Франции находится в аренде или собственности европейских и американских компаний. Все зерно, которое там производится, а там очень высокая урожайность, ввозится в ЕС и США, туда не поставляется. Оставьте там зерно. США потратили на войну в Афганистане 2,3 триллиона долларов за 20 лет. Всемирной продовольственной организации не хватило в том году 5 миллиардов долларов для реализации всех своих программ, 5 миллиардов не дали. На Украину ЕС готов 1,5 миллиарда в месяц выделять, поэтому все это спекуляции. Касательно зерновой сделки понятны позиции России. Россия хочет продавить свои интересы, снять санкции.
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
С вами согласна, что здесь у всех меркантильный интерес. Давайте расставим все точки над и. Начнем с двойных стандартов Запада. До начала СВО нам все экономисты проевропейские говорили о том, что в мировом масштабе ВВП России составляет менее 3 %, ее слабая и никому не нужная экономика, если мы ее сейчас изолируем, от этого не пострадает никто. Только это произошло, все стали говорить, что именно Россия спровоцировала продовольственный кризис, что все голодают, умирают, срочно нужно что-то делать. Кто какую цель преследует? Безусловно, у России есть своя меркантильная цель. Она заключается в том, что в этом году мы получили 150 миллионов тонн зерна, это больше на 13 миллионов тонн, чем в прошлом году. При этом рынки сбыта у нас многие свернули, закрылись. Зерно у нас сейчас стоит ровно столько же, сколько стоило оно три года назад. Получается, что наши фермеры, наше сельское хозяйство, здесь не имея рынков сбыта и имея низкие цены, находятся сейчас в очень тяжелой ситуации. Чтобы из этого выйти, нам нужен этот коридор. Этот коридор нам обходится дорого во всех отношениях, потому что от трех черноморских портов Украины до Босфора военные корабли России сопровождают судна, которые перевозят пшеницу. Это достаточно большие затраты, но мы идем на них. Помимо филантропии, которую Россия никогда не забывала, мы еще хотим решить и эту проблему. Вы верно сказали, для чего это нужно Турции. Турция обогнала Италию в плане поставки Европе уже переработанной продукции из зерна. Теперь главные макаронники не итальянцы, а турки.
Надежда Сасс:
Стоит отметить, что Запад предложил России возобновить и поставки аммиака. И вот уже сейчас Запад понял, что ему стоит тоже что-то предложить.
Инна Ветренко:
Поэтому его перерабатывают очень быстро. Новые технологии переработки, которые Турция очень хорошо развила.
Вадим Боровик:
К сожалению, мир гораздо более жесткий, а то мы тут сидим и обсуждаем бедных африканцев. Были ли бы бедными, все бы сняли свои часы, автомобили дорогие, коттеджи, которые должна обслуживать охрана. Все борются за национальные интересы. Но наша позиция более здравая. Эти санкции, искусственные ограничения, они и без того ухудшают незавидное положение этих стран. Мы предлагаем более справедливую модель. Есть сегодня система, где бенефициарами является только коллективный Запад, прежде всего англосаксы. Мы хотим эту систему децентрализовать, чтобы новые центры сил могли участвовать в регулировании глобальной экономики, вот в чем вопрос.
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