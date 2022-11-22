Вопрос бедных и голодающих стран — спекуляция. Кому реально выгоден зерновой коридор?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Обратите внимание на нашу плазму, именно так выглядит зерновой коридор, о продлении работы которого и договорились в Стамбуле. Хочу обратить снимание, что гарантиями выполнения инициативы остались ООН, Турция. Украина обратилась к партнерам в рамках инициативы с предложением продлить ее минимум на год, потому как на данный момент она продлена на 120 дней. Как вы считаете, поддержит ли эту инициативу Россия?

Вадим Боровик, политолог:

Хочу сразу сказать, что вопрос бедных и голодающих стран – это вопрос чисто спекулятивный. Никого их судьба не волнует, все продавливают свои интересы в этом регионе. Естественно, позиция России более здравая, потому что санкции и логистические ограничения приводят к дефициту и удорожанию. Но Турция усиливает свое влияние в регионе, получает дешево российское зерно, создает себе энергетические хабы, получает дешево энергоносители, ЕС набивает закрома за счет этой сделки, старается не допустить новой волны миграции из Северной Африки. США решают свои вопросы, Украина под видом этой сделки зарабатывает деньги на экспорт и пытается себе допоставлять вооружение морским путем. Поэтому на последнем месте судьба бедных. Надежда Сасс:

Но ведь Россия не сразу узнала о том, что страны третьего мира получают 5-7 %. Вадим Боровик:

Я вам приведу несколько примеров, чтобы вы понимали. Если вас так волнует судьба африканских народов, территория больше территории Франции находится в аренде или собственности европейских и американских компаний. Все зерно, которое там производится, а там очень высокая урожайность, ввозится в ЕС и США, туда не поставляется. Оставьте там зерно. США потратили на войну в Афганистане 2,3 триллиона долларов за 20 лет. Всемирной продовольственной организации не хватило в том году 5 миллиардов долларов для реализации всех своих программ, 5 миллиардов не дали. На Украину ЕС готов 1,5 миллиарда в месяц выделять, поэтому все это спекуляции. Касательно зерновой сделки понятны позиции России. Россия хочет продавить свои интересы, снять санкции.