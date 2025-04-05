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Минимизация документооборота и внедрение цифровых технологий – эксперты про Директиву №11

05 апреля 2025 10:45
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Нулевая бюрократия в вопросах взаимодействия органов власти и государственного управления, а также работы с населением является одной из основных задач, определенной Директивой №11. Документ, подписанный главой государства, должен улучшить жизнь каждого через оптимизацию ежедневных процессов, которые происходят в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минимизация документооборота и внедрение цифровых технологий – эксперты про Директиву №11-2

В контексте комфортного взаимодействия общества и чиновников, речь идет о сокращении сроков решения вопросов, с которыми обращаются люди. Предусмотрена минимизация документооборота и широкое внедрение цифровых технологий. 

Минимизация документооборота и внедрение цифровых технологий – эксперты про Директиву №11-4

Валентина Якимович, заместитель министра юстиции Беларуси:
Директива расставила наиболее важные акценты, на которые каждый государственный орган должен сделать упоры в своей работе, в самоорганизации своей работы. В первую очередь это касается подбора кадров, организации работы в плане документооборота (то есть максимально исключить бумажный документооборот), это цифровизация максимальная процессов взаимодействия. Сокращение и соблюдение жесткое сроков рассмотрения документов.

Как отмечают эксперты, принципиально новых моментов документ не предусматривает. Так, система была выстроена давно и дорабатывалась в случае необходимости. Тем не менее, принятая Директива предполагает системное регулирование сферы и упреждает спорные моменты. Например, дублирование полномочий разными ветвями власти. 

Минимизация документооборота и внедрение цифровых технологий – эксперты про Директиву №11-6

Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нужно исключить, Директива четко приписывает, излишние совещания, создание излишних коллегиальных органов. Только те формирования, которые прописаны в законодательстве, должны работать. При этом комиссии не должны подменять работу государственных органов и организаций. Необходимо исключить излишнюю переписку. Особое внимание в Директиве уделено вопросам нормотворчества. При разработке проектов законов нас ориентируют на то, что необходимо исключить излишние согласования, строго надо следить за сроками подготовки тех или иных нормативно-правовых документов. Они должны быть написаны простым, понятным языком, чтобы все единообразно исполняли то или иное законодательство.

Директива №11 повышает не только дисциплину и ответственность государственных служащих, но также направлена на повышение социальной ответственности белорусов. Документ принят в развитие указа «О пятилетке качества» и в очередной раз подчеркивает, что улучшить нашу жизнь мы сможем только вместе.

# Анжелика Курчак

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