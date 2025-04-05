Минимизация документооборота и внедрение цифровых технологий – эксперты про Директиву №11

Нулевая бюрократия в вопросах взаимодействия органов власти и государственного управления, а также работы с населением является одной из основных задач, определенной Директивой №11. Документ, подписанный главой государства, должен улучшить жизнь каждого через оптимизацию ежедневных процессов, которые происходят в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В контексте комфортного взаимодействия общества и чиновников, речь идет о сокращении сроков решения вопросов, с которыми обращаются люди. Предусмотрена минимизация документооборота и широкое внедрение цифровых технологий.

Валентина Якимович, заместитель министра юстиции Беларуси:

Директива расставила наиболее важные акценты, на которые каждый государственный орган должен сделать упоры в своей работе, в самоорганизации своей работы. В первую очередь это касается подбора кадров, организации работы в плане документооборота (то есть максимально исключить бумажный документооборот), это цифровизация максимальная процессов взаимодействия. Сокращение и соблюдение жесткое сроков рассмотрения документов. Как отмечают эксперты, принципиально новых моментов документ не предусматривает. Так, система была выстроена давно и дорабатывалась в случае необходимости. Тем не менее, принятая Директива предполагает системное регулирование сферы и упреждает спорные моменты. Например, дублирование полномочий разными ветвями власти.