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Полковник Макгрегор призывает Запад заключить мир с Россией

05 апреля 2025 10:42
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По мнению бывшего полковника армии США Дугласа Макгрегора, пора Западу заканчивать разговоры про мнимые угрозы со стороны Москвы и в срочном порядке заключать мирное соглашение по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Полковник Макгрегор призывает Запад заключить мир с Россией-1

Фото: Pinterest

Макгрегор делает акцент на том, что Великобритания пребывает на грани финансового краха, Париж идет следом, ФРГ также находится в затруднительном положении. Эти страны не имеют ресурсов, отмечает эксперт. Бывший военнослужащий также напоминает о масштабных человеческих потерях и необходимости заключения мира.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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