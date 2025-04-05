По мнению бывшего полковника армии США Дугласа Макгрегора, пора Западу заканчивать разговоры про мнимые угрозы со стороны Москвы и в срочном порядке заключать мирное соглашение по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Макгрегор делает акцент на том, что Великобритания пребывает на грани финансового краха, Париж идет следом, ФРГ также находится в затруднительном положении. Эти страны не имеют ресурсов, отмечает эксперт. Бывший военнослужащий также напоминает о масштабных человеческих потерях и необходимости заключения мира.