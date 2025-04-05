Прямой эфир

Обсуждая отправку войск в Украину, Запад отклонился от мирного курса – Стубб

05 апреля 2025 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам президента Финляндии Александера Стубба, до момента обсуждения вопроса отправки военных стран Запада в Украину необходимо прийти к завершению конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Обсуждая отправку войск в Украину, Запад отклонился от мирного курса – Стубб-1

Фото: Pinterest

Данный вопрос, как отмечает Стубб, перешел в разряд символической дискуссии, отклонившейся от курса. Можно следовать иными путями в вопросе поддержки Киева, отметил Стубб.

Политик считает, что единственная возможность достижения мира – членство Киева в НАТО, если конфликт возобновится.

# Международная политика # Александр Стубб

Другие новости рубрики

Все новости
Паша Техник умер в больнице Таиланда
05 апреля 2025 11:21

Паша Техник умер в больнице Таиланда

Роберт Фицо раскритиковал послов ЕС за отказ участвовать в мероприятии к 80-летию освобождения Братиславы
05 апреля 2025 10:59

Роберт Фицо раскритиковал послов ЕС за отказ участвовать в мероприятии к 80-летию освобождения Братиславы

Полковник Макгрегор призывает Запад заключить мир с Россией
05 апреля 2025 10:42

Полковник Макгрегор призывает Запад заключить мир с Россией