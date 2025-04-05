Обсуждая отправку войск в Украину, Запад отклонился от мирного курса – Стубб

По словам президента Финляндии Александера Стубба, до момента обсуждения вопроса отправки военных стран Запада в Украину необходимо прийти к завершению конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Данный вопрос, как отмечает Стубб, перешел в разряд символической дискуссии, отклонившейся от курса. Можно следовать иными путями в вопросе поддержки Киева, отметил Стубб.

Политик считает, что единственная возможность достижения мира – членство Киева в НАТО, если конфликт возобновится.