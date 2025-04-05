Отношение к исторической памяти хорошо демонстрирует ныне происходящие политические процессы. В Словакии накануне отметили 80-летие освобождения Братиславы. Праздник стал некой разделительной чертой и продемонстрировал приверженность Европы к чуждым большинству ценностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жестко отреагировал на недружественные действия послов стран ЕС премьер-министр Словакии. Роберт Фицо осудил их за бойкот мероприятий по случаю юбилея освобождения Братиславы от фашистских захватчиков из-за присутствия на торжествах представителей Беларуси и России.
Глава правительства сравнил европейских дипломатов с упрямыми детьми. В свою очередь, Фицо выразил надежду, что на параде Победы 9 мая в Москве ему удастся высказать благодарность за вклад, который Красная армия внесла в победу над фашизмом.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
Разве есть у кого-то в мире сомнения, что народы и республики бывшего СССР принесли величайшую жертву? 21 миллион человек погибли. Так кто же должен был выступать здесь? Посол Германии или посол Японии? Давайте просто внесем полную ясность в эти вопросы. Тот, кто намеренно забывает, тот, кто игнорирует произошедшее в годы Второй мировой войны. Это то же самое, что снова нажать на спусковой крючок.
Напомним, ранее немецкий Фонд мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора не разрешил белорусским дипломатам почтить память узников на мероприятиях, посвященных 80-ой годовщине освобождения концлагерей. МИД Беларуси осудил такие действия, назвав их дискриминацией по национальному признаку и циничным игнорированием вклада Беларуси в победу.