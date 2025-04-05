Отношение к исторической памяти хорошо демонстрирует ныне происходящие политические процессы. В Словакии накануне отметили 80-летие освобождения Братиславы. Праздник стал некой разделительной чертой и продемонстрировал приверженность Европы к чуждым большинству ценностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жестко отреагировал на недружественные действия послов стран ЕС премьер-министр Словакии. Роберт Фицо осудил их за бойкот мероприятий по случаю юбилея освобождения Братиславы от фашистских захватчиков из-за присутствия на торжествах представителей Беларуси и России. Глава правительства сравнил европейских дипломатов с упрямыми детьми. В свою очередь, Фицо выразил надежду, что на параде Победы 9 мая в Москве ему удастся высказать благодарность за вклад, который Красная армия внесла в победу над фашизмом.