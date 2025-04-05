Республиканская хоккейная лига завершает сезон

Обладатель кубка республиканской хоккейной лиги – за это звание 5 апреля идет борьба на льду «Олимпик-Арены». Фавориты турнира те же, что в 2024 году: действующий чемпион – дружина Президента, и команда Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда главы государства после регулярного сезона возглавила промежуточный протокол, не проиграв ни одного поединка. Минская область уступила лидеру всего два очка – областники хотят повторить успех 2013 года. Напомним, финальная серия длится до двух побед, несмотря на то, что первая игра осталась за подопечными Дмитрия Баскова, субботний матч может подарить триумф каждому из претендентов на главный трофей. Финал – особый раздел турнира, Президент сегодня на ледовой арене. Первую шайбу матча на свой счет записал Артем Котковец. После завершения первого периода счет на табло – 4:1. В пользу Минской области.

Александр Кудрявцев, игрок команды Минской области:

Позавчера проспали игру, начало. Сегодня сделали работу над ошибками. Соперник начинает быстро, активно. Чуть-чуть получилось где-то переломить, вовремя забить. И вот результат после первого периода.