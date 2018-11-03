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«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу

03 ноября 2018 16:47
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Новости Беларуси. Почти 150 тысяч туристов и 25 миллионов долларов в экономику. Итоги двухлетнего безвизового режима подводят в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион выбрали в качестве экспериментальной площадки. Первоначально туристы могли приехать без лишних формальностей на пять дней, но этого оказалось мало – и время увеличили вдвое. А теперь власти региона работают над вопросом расширения безвизовой зоны.

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-1

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-3

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-5

Жителю Ирака Куссаю Аль-Кассиру найти общий язык с официантом не проблема. Да и заказ с учетом особых пожеланий: вместо свинины – говядину – для гродненских кафе дело привычное. Молодой человек любит путешествовать, но в Беларуси впервые. Говорит, действительность даже превзошла ожидания. Впечатлила архитектура, а сервису выставил оценку «отлично».    

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-8

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-10

Куссай Аль-Кассир, турист (Ирак):
В Гродно я нашел очень много интересных, красивых и необычных мест. Но особенно мне понравились люди – гостеприимные и общительные. Я вообще поездкой очень доволен.

Пожалуй, именно кафе особенно ощутили прибавление в городе иностранцев. В книге отзывов – десятки благодарностей из разных стран, а в политике заведения – новые подходы к обслуживанию.

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-13

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-15

Мухаммед Караджаев, официант кафе:
У нас есть меню, допустим, на английском, польском, китайском языках. С появлением безвизового режима туристов стало гораздо больше. К нам приезжают туристы из Европы, Китая, Азии.

Безвизовый режим, который два года назад начинался с эксперимента, сегодня – успешный проект. По самым скромным подсчетам, регион заработал на туризме около 25 миллионов долларов. А сам город расцвел.

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-18

Галина Буро, СТВ: 
Например, вот такой панорамный лифт появился в центре. Он ведет в кафе на крыше, с которой открывается красивый вид на город. В целом же, за два года безвизового режима в Гродно появилось больше 30 объектов общепита и создано около 600 рабочих мест.    

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-21

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-23

То, что туризм – дело выигрышное, поняли частники. Благодаря своей гибкости, готовы предложить варианты на любой кошелек: от комфортабельных отелей до бюджетных хостелов с приятными бонусами.

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-26

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-28

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу-30

Антон Пивоварчик, администратор хостела:
У нас есть своя терраса, там стоит мангал. И люди, особенно поляки, любят жарить шашлык и в компании отдохнуть.

Почти 150 тысяч туристов и 25 млн долларов в экономику. В Гродненской области подсчитали выгоду от безвиза за два года

Сейчас местная власть активно прорабатывает вопрос расширения границ безвиза в регионе. Рассматривают направления Щучинского, Лидского, Новогрудского и Кореличского районов, где тоже есть, чем удивить, чтобы туристу хотелось открывать для себя Беларусь снова и снова.

# Туризм # общество # Галина Буро # Фотофакт

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