«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу

Новости Беларуси. Почти 150 тысяч туристов и 25 миллионов долларов в экономику. Итоги двухлетнего безвизового режима подводят в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион выбрали в качестве экспериментальной площадки. Первоначально туристы могли приехать без лишних формальностей на пять дней, но этого оказалось мало – и время увеличили вдвое. А теперь власти региона работают над вопросом расширения безвизовой зоны.

Жителю Ирака Куссаю Аль-Кассиру найти общий язык с официантом не проблема. Да и заказ с учетом особых пожеланий: вместо свинины – говядину – для гродненских кафе дело привычное. Молодой человек любит путешествовать, но в Беларуси впервые. Говорит, действительность даже превзошла ожидания. Впечатлила архитектура, а сервису выставил оценку «отлично».

Куссай Аль-Кассир, турист (Ирак):

В Гродно я нашел очень много интересных, красивых и необычных мест. Но особенно мне понравились люди – гостеприимные и общительные. Я вообще поездкой очень доволен. Пожалуй, именно кафе особенно ощутили прибавление в городе иностранцев. В книге отзывов – десятки благодарностей из разных стран, а в политике заведения – новые подходы к обслуживанию.

Мухаммед Караджаев, официант кафе:

У нас есть меню, допустим, на английском, польском, китайском языках. С появлением безвизового режима туристов стало гораздо больше. К нам приезжают туристы из Европы, Китая, Азии. Безвизовый режим, который два года назад начинался с эксперимента, сегодня – успешный проект. По самым скромным подсчетам, регион заработал на туризме около 25 миллионов долларов. А сам город расцвел.

Галина Буро, СТВ:

Например, вот такой панорамный лифт появился в центре. Он ведет в кафе на крыше, с которой открывается красивый вид на город. В целом же, за два года безвизового режима в Гродно появилось больше 30 объектов общепита и создано около 600 рабочих мест.

То, что туризм – дело выигрышное, поняли частники. Благодаря своей гибкости, готовы предложить варианты на любой кошелек: от комфортабельных отелей до бюджетных хостелов с приятными бонусами.