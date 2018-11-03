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Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы

03 ноября 2018 16:06
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Новости Беларуси. Время для добрых дел. Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!» объединяет молодых людей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы-1

Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы-3

Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы-5

Так, 3 ноября около полусотни школьников и активистов союза поработали в столичном парке Победы. Они убрали опавшую листву, подмели дорожки и благоустроили территорию.

Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы-8

Андрей Холод:
Едешь по Минску, смотришь на это место и понимаешь, что там твои деревья. Это классно! Для себя приятно. До этого я участвовал в субботниках. В Советском районе мы садили деревья в парках.

Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы-11

Ангелина Лахвич:
Я посещаю все субботники, потому что это полезно: во-первых, ты помогаешь городу, природе, а во-вторых, организовываешь себе прогулку на свежем воздухе.

Добавим, акция «ЗаДело!» началась в сентябре в день рождения БРСМ. За это время ухоженнее и чище стали десятки парков и скверов по всей стране. Появились новые аллеи.

Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы-14

Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы-16

Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы-18

# БРСМ # общество # Фотофакт

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