Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы

Новости Беларуси. Время для добрых дел. Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!» объединяет молодых людей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 3 ноября около полусотни школьников и активистов союза поработали в столичном парке Победы. Они убрали опавшую листву, подмели дорожки и благоустроили территорию.

Андрей Холод: Едешь по Минску, смотришь на это место и понимаешь, что там твои деревья. Это классно! Для себя приятно. До этого я участвовал в субботниках. В Советском районе мы садили деревья в парках.

Ангелина Лахвич:

Я посещаю все субботники, потому что это полезно: во-первых, ты помогаешь городу, природе, а во-вторых, организовываешь себе прогулку на свежем воздухе.

Добавим, акция «ЗаДело!» началась в сентябре в день рождения БРСМ. За это время ухоженнее и чище стали десятки парков и скверов по всей стране. Появились новые аллеи.