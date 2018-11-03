Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца

Новости Беларуси. Минская кольцевая дорога снова замкнулась. Ремонт моста занял три месяца, что почти вдвое меньше нормативного срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но время не сказалось на качестве: мост прошел испытания на прочность. Грузоподъемность сооружения подтверждена самым высоким классом. Строителям пришлось заменить все балки перекрытий.