Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца

Новости Беларуси. Минская кольцевая дорога снова замкнулась. Ремонт моста занял три месяца, что почти вдвое меньше нормативного срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но время не сказалось на качестве: мост прошел испытания на прочность. Грузоподъемность сооружения подтверждена самым высоким классом. Строителям пришлось заменить все балки перекрытий.
Напомним, мост на МКАД в районе Лошицы просел 1 августа. Как выяснили специалисты – из-за дефекта перекрытия. Аварийный путепровод закрыли, был организован объездной маршрут.
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Здесь работа была организована в круглосуточном режиме. Мы практически не получали жалоб от жителей, потому что они видели, что люди работают. Это заслуга не только дорожников, но и мостостроителей, и производителей балок, которые в столь короткое время смогли поставить их на этот путепровод.
Как стало известно, ремонт еще двух путепроводов на МКАД начнут в 2018 году: на 2-м и 24-м километрах магистрали. Эти объекты будут сложнее технически. Вопросы организации движения там прорабатываются.