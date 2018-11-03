Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске

Новости Беларуси. Вкусно и с аппетитом проводят субботний день посетители ярмарки у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смаженка впечатляющих размеров стала главным сюрпризом на закрытии сезона. Ее вес – 150 килограммов, а длина – 8 метров. Целая ночь ушла на создание уникального блюда. На его приготовление понадобилось 150 яиц, 40 кг муки, 30 кг тыквы и 24 кг сыра.