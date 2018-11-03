Прямой эфир

Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске

03 ноября 2018 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вкусно и с аппетитом проводят субботний день посетители ярмарки у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске-1

Смаженка впечатляющих размеров стала главным сюрпризом на закрытии сезона. Ее вес – 150 килограммов, а длина – 8 метров. Целая ночь ушла на создание уникального блюда. На его приготовление понадобилось 150 яиц, 40 кг муки, 30 кг тыквы и 24 кг сыра.

Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске-4

Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске-6

Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске-8

# Еда # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца
03 ноября 2018 14:37

Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца

«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции
03 ноября 2018 13:16

«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции

«Это шикарный подарок!» 28 многодетных семей получили ключи от своих квартир в новом жилом доме в Белыничах
03 ноября 2018 12:10

«Это шикарный подарок!» 28 многодетных семей получили ключи от своих квартир в новом жилом доме в Белыничах