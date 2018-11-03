Почти 150 тысяч туристов и 25 млн долларов в экономику. В Гродненской области подсчитали выгоду от безвиза за два года

Новости Беларуси. Почти 150 тысяч туристов и 25 миллионов долларов в экономику. Итоги двухлетнего безвизового режима подводят в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион был выбран в качестве экспериментальной площадки. Первоначально туристы могли приехать без лишних формальностей на пять дней, но этого оказалось мало, поэтому время увеличили вдвое.