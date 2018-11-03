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Почти 150 тысяч туристов и 25 млн долларов в экономику. В Гродненской области подсчитали выгоду от безвиза за два года

03 ноября 2018 13:34
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Новости Беларуси. Почти 150 тысяч туристов и 25 миллионов долларов в экономику. Итоги двухлетнего безвизового режима подводят в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион был выбран в качестве экспериментальной площадки. Первоначально туристы могли приехать без лишних формальностей на пять дней, но этого оказалось мало, поэтому время увеличили вдвое.

Почти 150 тысяч туристов и 25 млн долларов в экономику. В Гродненской области подсчитали выгоду от безвиза за два года-1

Почти 150 тысяч туристов и 25 млн долларов в экономику. В Гродненской области подсчитали выгоду от безвиза за два года-3

Почти 150 тысяч туристов и 25 млн долларов в экономику. В Гродненской области подсчитали выгоду от безвиза за два года-5

За этот период интерес зарубежных гостей к Гродно заметно вырос. Благодаря развитию туристической отрасли, город заметно преобразился, стал краше и комфортнее. Открыто больше 30 кафе и ресторанов, создано около 600 рабочих мест. Активно развивается гостиничный бизнес, подключился частный сектор. А на улицах стали появляться новые арт-объекты.

Почти 150 тысяч туристов и 25 млн долларов в экономику. В Гродненской области подсчитали выгоду от безвиза за два года-8

Почти 150 тысяч туристов и 25 млн долларов в экономику. В Гродненской области подсчитали выгоду от безвиза за два года-10

Отметим, Гродно уже посетили туристы из 60 стран.

Почти 150 тысяч туристов и 25 млн долларов в экономику. В Гродненской области подсчитали выгоду от безвиза за два года-13

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Я сравниваю фактически прошедшую неделю с таким же периодом 2017 года: у нас в три раза больше туристов.

Узнавая Гродненский регион, люди хотят узнавать всю страну.

Город с высоты птичьего полёта, урны-джентльмены и карнавал: как готовится зажигать Гродно к юбилею?

Теперь местная власть активно работает над вопросом расширения границ безвиза в регионе. Рассматривают направления Щучинского, Лидского, Новогрудского и Кореличского районов.

Почти 150 тысяч туристов и 25 млн долларов в экономику. В Гродненской области подсчитали выгоду от безвиза за два года-16

 

# Туризм # Экономика # Олег Андрейчик # Фотофакт

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