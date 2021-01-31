«Волнуемся, потому что присутствуем на важном мероприятии». Кто они, делегаты ВНС?
Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания осталось всего десять дней. Самый масштабный диалог – это уникальная возможность белорусского народа вместе выбрать вектор развития страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы рассчитать поступательные шаги и максимально использовать возможности каждого региона, областные диалоговые площадки прошли на этой недели по всей стране.
Последние несколько месяцев люди в каждом уголке страны размышляли над своим будущим. Услышать мнение белорусов помогли диалоговые площадки и общественные приемные. Здесь звучали предложения от белорусов разного возраста и профессий. Например, только в Могилевской области по итогам таких встреч в оргкомитет собрания поступило 270 предложений, и часть из них уже нашла отражение в новом проекте программы развития страны. Голосами земляков стали делегаты. На всех этапах – от общественных приемных до областных собраний – они продолжают отставить интересы своих людей.
Владимир Мищенко, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Приехали с хорошим настроением. Приехали даже с волнением, потому что мы присутствуем на таком важном мероприятии, важном событии. Мы здесь будем решать, как наша Могилевская область будет развиваться в ближайшие пять лет. Конечно же, я представляю интересы нашей молодежи.
В Гомельской области ставку планируют делать на укрепление инфраструктуры в сельской местности. Отдельное внимание возрождению территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Гомельчане активно использовали диалоговые площадки, около 800 вопросов поступило в общественные приемные. На этой неделе каждый регион наметил свою дорожную карту, по которой идти вперед. Уже создан проект программы социально-экономического развития страны. В его основе – интересы обычных людей. Основное внимание будет уделено доходам населения, ценам, занятости, доступности жилья. Это не документ чиновников, а разработка 100 профильных экспертов, совместный проект бизнеса, науки и общества.
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Депутат в третьем поколении, учитель истории Галина Беляева выполняет роль делегата уже не первый раз. Со своими проблемами и предложениями к ней приходят люди со всего микрорайона. За последние несколько месяцев она собрала десятки пожеланий от своих земляков. Часть вопросов удалось решить на месте. Люди хотят жить лучше, и это правильно. Но не стоит закрывать глаза на те приятные изменения, которые очевидны уже сегодня. Просто многие утратили способность ценить то, что уже есть.
Галина Беляева, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Я живу в Казимировке, достаточно молодой район. И когда мы пять лет назад заселялись, то я видела проблемы, и эти проблемы поднимались, что отсутствует система здравоохранения, что нет школы, которую необходимо построить. И когда мы открываем и школу, и в кротчайшие сроки поликлинику, и я сама теперь в этой прекрасной поликлинике обслуживаюсь, я не могу не порадоваться. Мне хочется, чтобы и остальные видели работу, которая осуществляется, и вопросы, которые ставятся, решаемы. И они решаются.