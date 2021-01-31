«Волнуемся, потому что присутствуем на важном мероприятии». Кто они, делегаты ВНС?

Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания осталось всего десять дней. Самый масштабный диалог – это уникальная возможность белорусского народа вместе выбрать вектор развития страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы рассчитать поступательные шаги и максимально использовать возможности каждого региона, областные диалоговые площадки прошли на этой недели по всей стране. Последние несколько месяцев люди в каждом уголке страны размышляли над своим будущим. Услышать мнение белорусов помогли диалоговые площадки и общественные приемные. Здесь звучали предложения от белорусов разного возраста и профессий. Например, только в Могилевской области по итогам таких встреч в оргкомитет собрания поступило 270 предложений, и часть из них уже нашла отражение в новом проекте программы развития страны. Голосами земляков стали делегаты. На всех этапах – от общественных приемных до областных собраний – они продолжают отставить интересы своих людей.

Владимир Мищенко, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Приехали с хорошим настроением. Приехали даже с волнением, потому что мы присутствуем на таком важном мероприятии, важном событии. Мы здесь будем решать, как наша Могилевская область будет развиваться в ближайшие пять лет. Конечно же, я представляю интересы нашей молодежи. В Гомельской области ставку планируют делать на укрепление инфраструктуры в сельской местности. Отдельное внимание возрождению территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Гомельчане активно использовали диалоговые площадки, около 800 вопросов поступило в общественные приемные. На этой неделе каждый регион наметил свою дорожную карту, по которой идти вперед. Уже создан проект программы социально-экономического развития страны. В его основе – интересы обычных людей. Основное внимание будет уделено доходам населения, ценам, занятости, доступности жилья. Это не документ чиновников, а разработка 100 профильных экспертов, совместный проект бизнеса, науки и общества. Читайте также: Самый известный военный комиссар Беларуси Андрей Кривоносов: «Нам надо выглядеть достойно и развивать страну» Министр здравоохранения о Могилёвской больнице: «Дано поручение Президента о завершении строительства корпуса кардиохирургии» «Мы почувствовали заботу государства». Как в Беларуси помогают многодетным семьям? Депутат в третьем поколении, учитель истории Галина Беляева выполняет роль делегата уже не первый раз. Со своими проблемами и предложениями к ней приходят люди со всего микрорайона. За последние несколько месяцев она собрала десятки пожеланий от своих земляков. Часть вопросов удалось решить на месте. Люди хотят жить лучше, и это правильно. Но не стоит закрывать глаза на те приятные изменения, которые очевидны уже сегодня. Просто многие утратили способность ценить то, что уже есть.