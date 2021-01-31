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Самый известный военный комиссар Беларуси Андрей Кривоносов: «Нам надо выглядеть достойно и развивать страну»

31 января 2021 18:09
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Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания осталось всего десять дней. Самый масштабный диалог – это уникальная возможность белорусского народа вместе выбрать вектор развития страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы рассчитать поступательные шаги и максимально использовать возможности каждого региона, областные диалоговые площадки прошли на этой недели по всей стране.

Этот делегат от Гомельской области в дополнительном представлении не нуждается. Андрей Кривоносов, пожалуй, самый известный военный комиссар Беларуси. Свою однозначную гражданскую позицию полковник активно объяснил всей стране в августе-сентябре 2020, публично задавая неудобные вопросы сторонникам неконструктивных перемен. В поддержку неизменного курса в развитии Беларуси он выступал, где только мог.

Самый известный военный комиссар Беларуси Андрей Кривоносов: «Нам надо выглядеть достойно и развивать страну»-1

Андрей Кривоносов, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Не каждому за жизнь удается представлять свой регион, свой народ на таком республиканском саммите. Я лично буду предлагать свои вопросы в программу социально-экономического развития, касающиеся патриотического воспитания нашего населения и молодежи. Поработать придется очень серьезно. Потому что народных контролеров развелось столько, что мы сами себя контролируем, плюс они еще. Нам надо выглядеть достойно и развивать страну в том русле, в котором мы это делали четверть века.

«Волнуемся, потому что присутствуем на важном мероприятии». Кто они, делегаты ВНС? Подробнее здесь.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Андрей Кривоносов # Фотофакт

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