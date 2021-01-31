Самый известный военный комиссар Беларуси Андрей Кривоносов: «Нам надо выглядеть достойно и развивать страну»

Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания осталось всего десять дней. Самый масштабный диалог – это уникальная возможность белорусского народа вместе выбрать вектор развития страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы рассчитать поступательные шаги и максимально использовать возможности каждого региона, областные диалоговые площадки прошли на этой недели по всей стране.

Этот делегат от Гомельской области в дополнительном представлении не нуждается. Андрей Кривоносов, пожалуй, самый известный военный комиссар Беларуси. Свою однозначную гражданскую позицию полковник активно объяснил всей стране в августе-сентябре 2020, публично задавая неудобные вопросы сторонникам неконструктивных перемен. В поддержку неизменного курса в развитии Беларуси он выступал, где только мог.