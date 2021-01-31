Министр здравоохранения о Могилёвской больнице: «Дано поручение Президента о завершении строительства корпуса кардиохирургии»

Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания осталось всего десять дней. Самый масштабный диалог – это уникальная возможность белорусского народа вместе выбрать вектор развития страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы рассчитать поступательные шаги и максимально использовать возможности каждого региона, областные диалоговые площадки прошли на этой недели по всей стране.

Диалог в Могилеве действительно получился конструктивным. Регион ждут серьезные перемены: в следующие пять лет тут обещают решить проблему детских садов, в области построят 12 новых дошкольных учреждений. Кроме этого, будут созданы два кластера: биотехнологий в Горках и IT в Могилеве. В Бобруйске и Костюковичах планируется создать два межрегиональных медицинских профильных центра.