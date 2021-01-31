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Министр здравоохранения о Могилёвской больнице: «Дано поручение Президента о завершении строительства корпуса кардиохирургии»

31 января 2021 18:07
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Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания осталось всего десять дней. Самый масштабный диалог – это уникальная возможность белорусского народа вместе выбрать вектор развития страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы рассчитать поступательные шаги и максимально использовать возможности каждого региона, областные диалоговые площадки прошли на этой недели по всей стране.

Диалог в Могилеве действительно получился конструктивным. Регион ждут серьезные перемены: в следующие пять лет тут обещают решить проблему детских садов, в области построят 12 новых дошкольных учреждений. Кроме этого, будут созданы два кластера: биотехнологий в Горках и IT в Могилеве. В Бобруйске и Костюковичах планируется создать два межрегиональных медицинских профильных центра.

Министр здравоохранения о Могилёвской больнице: «Дано поручение Президента о завершении строительства корпуса кардиохирургии»-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Я хочу сказать, что Могилевщина поставила наиболее амбициозные планы в развитии своей системы здравоохранения. Большущие работы проводятся в Могилевской областной клинической больнице. И, вы знаете, дано прямое поручение главы государства о завершении строительства корпуса кардиохирургии, в том числе и за счет различных источников. Там же будет построен кардиотерапевтический комплекс. И мы получим такое завершенное «лицо» областной больницы.

«Мы почувствовали заботу государства». Как в Беларуси помогают многодетным семьям – подробнее здесь.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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