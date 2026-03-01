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Новости по тегу #Галина Беляева

Эта белоруска создала поисковой отряд и подняла останки «мертвой» дивизии – интервью с Галиной Беляевой
01 марта 2026 08:03

Эта белоруска создала поисковой отряд и подняла останки «мертвой» дивизии – интервью с Галиной Беляевой

Белорусы не осознают, каким богатством обладают – жена посла рассказала, что здесь ценят иностранцы
01 марта 2026 07:45

Белорусы не осознают, каким богатством обладают – жена посла рассказала, что здесь ценят иностранцы

Спасибо Президенту за радость в глазах отца – трогательная история от заслуженного учителя Беларуси
01 марта 2026 07:35

Спасибо Президенту за радость в глазах отца – трогательная история от заслуженного учителя Беларуси

Нашли могилу Пушкина в Могилеве! Как такое возможно – узнали у Галины Беляевой
01 марта 2026 07:22

Нашли могилу Пушкина в Могилеве! Как такое возможно – узнали у Галины Беляевой

Почему белорусы не до конца осознают, каким богатством владеют? Галина Беляева – в «Рецепте настоящего белоруса»
24 февраля 2026 06:51

Почему белорусы не до конца осознают, каким богатством владеют? Галина Беляева – в «Рецепте настоящего белоруса»

Депутаты ратифицировали соглашение о взыскании долгов за границей
12 февраля 2026 07:07

Депутаты ратифицировали соглашение о взыскании долгов за границей

Что Беларуси даёт дружба со странами Африки? Ответила депутат Палаты представителей
01 декабря 2025 16:09

Что Беларуси даёт дружба со странами Африки? Ответила депутат Палаты представителей

Зампред Госдумы России: наше общее прошлое – это и есть фундамент развития будущего
29 апреля 2025 13:40

Зампред Госдумы России: наше общее прошлое – это и есть фундамент развития будущего

«Они не могут этого признать». Как на расширение безвиза отреагировали в западных СМИ?
22 июля 2024 16:26

«Они не могут этого признать». Как на расширение безвиза отреагировали в западных СМИ?

Алёна Родовская: «Они действуют хитрее: по нашей земле идут не танки, а ЛГБТ, НКО и сплошное враньё»
01 февраля 2022 14:53

Алёна Родовская: «Они действуют хитрее: по нашей земле идут не танки, а ЛГБТ, НКО и сплошное враньё»

«Волнуемся, потому что присутствуем на важном мероприятии». Кто они, делегаты ВНС?
31 января 2021 17:57

«Волнуемся, потому что присутствуем на важном мероприятии». Кто они, делегаты ВНС?

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы
27 мая 2020 13:33

Больше таких нет. В Могилёве украли старинную надгробную плиту с родовым гербом городского главы