Новости по тегу #Галина Беляева

Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Заслуженный учитель Республики Беларусь Галина Беляева.
«Говорит: видно внешне, что я 100 % не славянка, но я иду по улицам – неважно, в какой час суток – я чувствую себя здесь безопасно».
«Отец засветился – солнце вокруг».
«Мы обратили внимание, что это XIX век», – рассказала гостья проекта «Рецепт настоящего белоруса».
Смотрите новый выпуск 1 марта в 10:15 на «РТР-Беларусь».
Новый документ создает правовую основу для взаимного обмена такими данными между странами-участницами соглашения.
«Африканские государства – это перспектива, развитие. И прежде всего с позиции той линейки продукции, которую мы можем поставлять в эти страны».
Участники форума делятся опытом патриотического воспитания молодежи.
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